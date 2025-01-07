Український бізнес за кордоном зосереджується на місцевих споживачах — Reuters

Українські підприємства, які заснували або розширили діяльність у Центральній Європі після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, зміщують свою увагу з переважно біженців на місцевих клієнтів, а деякі зараз розглядають рух далі на захід. Про це повідомляє Reuters.

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За даними польських бізнес-асоціацій та економістів, у Польщі, населення якої через війну збільшилося до понад 1,5 мільйона, у 2024 році українці відкрили кожен десятий новий бізнес.

Lviv Croissants (Львівські круасани) Андрія Галицького тепер мають 12 магазинів у Польщі після запуску там два роки тому. У жовтні компанія відкрила своє перше чеське відділення, що є частиною, за словами її засновника, стратегії побудови географічно різноманітного бізнесу шляхом розширення на захід і за межі діаспори.

«Хоча спільнота українських біженців у Європі є значною, покладатися виключно на цю клієнтську базу не є стійкою довгостроковою стратегією», — сказав Галицький Reuters.

Сильна культурна схожість з Україною допомогла зробити Польщу базою для українського бізнесу. Але багато хто також дивиться за межі найбільшої економіки Європи, що розвивається.

«Компанії спочатку розглядають Польщу як місток або трамплін до ринків Європейського Союзу», — сказав Даріуш Шимчіха, перший віце-президент Польсько-української господарчої палати.

Мережа барів «П'яна вишня» основною цільовою аудиторією вважає місцевих клієнтів, розповів виданню засновник Андрій Худо. Його ресторанна група !FЕST розширила бренд, відомий як Drunken Cherry, до 15 закладів у Польщі й дев'яти в інших країнах Балтії та Східної Європи.

За словами Худо, група планує відкритися в Німеччині, Швейцарії та Франції у 2025 році, а також перезапустити заклад у Лондоні, додавши, що бари залучають нових клієнтів і є прибутковими.

«До війни ми зосереджувалися в Україні, тому що наш бізнес там розвивався дуже швидко. Але війна змусила нас дивитися більше на захід через ризик в Україні», — сказав Худо.

Інший український ресторатор, Ольга Копилова, розповіла Reuters, що до війни не планувала виводити свій бренд «Чорноморка» за кордон, але зараз має три заклади під назвою «Чорноморка» в Польщі та по два в Братиславі (Словаччина) та Відні (Австрія).

Мережа кав’ярень Aroma Kava з’явилася у Польщі у 2022 році і відтоді розширилася до 10 закладів, а український виробник морозива та заморожених продуктів «Три Ведмеді» купив польську компанію Nordis.

Польща зараз є другим за важливістю ринком для провайдера цифрових розваг Megogo, що виріс завдяки сімейним програмам для місцевих мешканців, сказав Reuters співзасновник компанії Володимир Боровик.

У 2023 році Megogo увійшла на ринок Польщі та Румунії — двох найбільш густонаселених країн Європи, що розвиваються.

«Польський ринок не тільки мотивує нас, але й заохочує інші українські компанії виходити на цей ринок із продукцією, створеною спеціально для польських споживачів», — сказав Боровик.