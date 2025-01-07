Аналітики прогнозують $20 для DOGEN, тоді як XRP зупинився

DOGEN переживає момент тріумфу: перемога Трампа відправить його на Місяць

Вгадайте, хто скоро приєднається до місії Ілона Маска на Місяць?

DOGEN, найсміливіший мемкоїн для альфа-самців, готується до зльоту. Перемога Трампа на нещодавніх виборах у США викликала ейфорію на крипторинку, особливо у сегменті мемкоїнів.

Дональд і Ілон — найкращі друзі мемкоїнів

Прихильність Дональда Трампа до криптовалют — не секрет. У своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у криптоіндустрії. Поруч із ним — Ілон Маск, відомий шанувальник Dogecoin (DOGE), який активно підтримує криптодвиж і цього року співпрацював із Республіканською партією. Ці дві ікони розпалюють ринок, обіцяючи захоплююче майбутнє для мемкоїнів!

DOGE зріс на 130% за один тиждень! DOGEN стане наступною зіркою із зростанням на 500%

Після виборів у США Dogecoin (DOGE) показав стабільне зростання: з $0.15 до $0.39 лише за тиждень.

DOGEN йде тим самим шляхом: почавши з $0.0003, він зараз торгується на рівні $0.0013, що становить вражаючий стрибок на 333%.

З 13 етапами передпродажу DOGEN досягне $0.0019 до моменту генерації токенів (TGE), що означає збільшення на 500% від початкової ціни.

Подобається стиль DOGE? Придбайте DOGEN і спостерігайте за його зростанням на 500%!

Токен, керований спільнотою, із реферальною програмою

Основу DOGEN становить його сильна й активна спільнота — енергійна група інвесторів, готових скористатися наступною великою можливістю. Уже зібрано майже $4,000,000, що підтверджує популярність DOGEN серед криптоентузіастів.

DOGEN також пропонує унікальну багаторівневу реферальну програму, яка винагороджує за участь у спільноті:

7% у USDT за прямі реферали

2% за рефералів другого рівня

1% за рефералів третього рівня

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Живіть на повну: розкішні автомобілі, гори готівки та незабутні враження чекають на тих, хто ставить усе на DOGEN. Не погоджуйтеся на посередність, коли можете отримати все!

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XRP: Швидка та недорога криптовалюта для транскордонних транзакцій

XRP — це цифрова валюта, яка працює на XRP Ledger. Вона створена для забезпечення швидких, недорогих, відкритих і децентралізованих транзакцій. XRP функціонує у системі без централізованого управління, що дозволяє здійснювати безпечні та незворотні операції без потреби у банківському рахунку.

Розроблений Джедом МакКалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP був запущений із початковим обсягом у 100 мільярдів монет, з яких 80 мільярдів були передані Ripple для підтримки ліквідності мережі та розвитку екосистеми. XRP спрямований на спрощення платіжних переказів між різними валютами. У поточному ринковому циклі XRP продовжує залучати користувачів і розробників завдяки своєму потенціалу в ефективних транскордонних платежах.

Хоча XRP демонструє менший короткостроковий потенціал у поточному бичачому циклі, DOGEN виділяється як яскравий лідер. Створений для тих, хто прагне до найкращого, DOGEN очікує зростання на 700% до кінця передпродажу та потенціал тисячократного прибутку, слідуючи за успішними токенами, такими як BONK і Popcat, та створюючи спільноту ринкових лідерів.

Сайт: https://dogen.meme/