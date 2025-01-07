Криптовалютні аналітики привернули увагу своїми останніми прогнозами. Очікується, що DOGEN може зрости до $20, тоді як XRP, ймовірно, залишиться близько позначки $5. Ці несподівані прогнози викликають зацікавленість серед інвесторів. Що стоїть за такими різними траєкторіями на крипторинку? Дізнайтеся, що спричинило ці сміливі прогнози та як вони можуть вплинути на майбутні тренди. Зі зміною криптосфери ці контрастні прогнози сигналізують про потенційні зміни у динаміці ринку.
Аналітики прогнозують $20 для DOGEN, тоді як XRP зупинився
DOGEN переживає момент тріумфу: перемога Трампа відправить його на Місяць
Вгадайте, хто скоро приєднається до місії Ілона Маска на Місяць?
DOGEN, найсміливіший мемкоїн для альфа-самців, готується до зльоту. Перемога Трампа на нещодавніх виборах у США викликала ейфорію на крипторинку, особливо у сегменті мемкоїнів.
Дональд і Ілон — найкращі друзі мемкоїнів
Прихильність Дональда Трампа до криптовалют — не секрет. У своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у криптоіндустрії. Поруч із ним — Ілон Маск, відомий шанувальник Dogecoin (DOGE), який активно підтримує криптодвиж і цього року співпрацював із Республіканською партією. Ці дві ікони розпалюють ринок, обіцяючи захоплююче майбутнє для мемкоїнів!
DOGE зріс на 130% за один тиждень! DOGEN стане наступною зіркою із зростанням на 500%
Після виборів у США Dogecoin (DOGE) показав стабільне зростання: з $0.15 до $0.39 лише за тиждень.
DOGEN йде тим самим шляхом: почавши з $0.0003, він зараз торгується на рівні $0.0013, що становить вражаючий стрибок на 333%.
З 13 етапами передпродажу DOGEN досягне $0.0019 до моменту генерації токенів (TGE), що означає збільшення на 500% від початкової ціни.
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Токен, керований спільнотою, із реферальною програмою
Основу DOGEN становить його сильна й активна спільнота — енергійна група інвесторів, готових скористатися наступною великою можливістю. Уже зібрано майже $4,000,000, що підтверджує популярність DOGEN серед криптоентузіастів.
DOGEN також пропонує унікальну багаторівневу реферальну програму, яка винагороджує за участь у спільноті:
- 7% у USDT за прямі реферали
- 2% за рефералів другого рівня
- 1% за рефералів третього рівня
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XRP: Швидка та недорога криптовалюта для транскордонних транзакцій
XRP — це цифрова валюта, яка працює на XRP Ledger. Вона створена для забезпечення швидких, недорогих, відкритих і децентралізованих транзакцій. XRP функціонує у системі без централізованого управління, що дозволяє здійснювати безпечні та незворотні операції без потреби у банківському рахунку.
Розроблений Джедом МакКалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP був запущений із початковим обсягом у 100 мільярдів монет, з яких 80 мільярдів були передані Ripple для підтримки ліквідності мережі та розвитку екосистеми. XRP спрямований на спрощення платіжних переказів між різними валютами. У поточному ринковому циклі XRP продовжує залучати користувачів і розробників завдяки своєму потенціалу в ефективних транскордонних платежах.
Хоча XRP демонструє менший короткостроковий потенціал у поточному бичачому циклі, DOGEN виділяється як яскравий лідер. Створений для тих, хто прагне до найкращого, DOGEN очікує зростання на 700% до кінця передпродажу та потенціал тисячократного прибутку, слідуючи за успішними токенами, такими як BONK і Popcat, та створюючи спільноту ринкових лідерів.
Сайт: https://dogen.meme/