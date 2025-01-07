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7 січня 2025, 11:40

Аналітики прогнозують $20 для DOGEN, тоді як XRP зупинився

Криптовалютні аналітики привернули увагу своїми останніми прогнозами. Очікується, що DOGEN може зрости до $20, тоді як XRP, ймовірно, залишиться близько позначки $5. Ці несподівані прогнози викликають зацікавленість серед інвесторів. Що стоїть за такими різними траєкторіями на крипторинку? Дізнайтеся, що спричинило ці сміливі прогнози та як вони можуть вплинути на майбутні тренди. Зі зміною криптосфери ці контрастні прогнози сигналізують про потенційні зміни у динаміці ринку.

Криптовалютні аналітики привернули увагу своїми останніми прогнозами.

DOGEN переживає момент тріумфу: перемога Трампа відправить його на Місяць

Вгадайте, хто скоро приєднається до місії Ілона Маска на Місяць?

DOGEN, найсміливіший мемкоїн для альфа-самців, готується до зльоту. Перемога Трампа на нещодавніх виборах у США викликала ейфорію на крипторинку, особливо у сегменті мемкоїнів.

Дональд і Ілон — найкращі друзі мемкоїнів

Прихильність Дональда Трампа до криптовалют — не секрет. У своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у криптоіндустрії. Поруч із ним — Ілон Маск, відомий шанувальник Dogecoin (DOGE), який активно підтримує криптодвиж і цього року співпрацював із Республіканською партією. Ці дві ікони розпалюють ринок, обіцяючи захоплююче майбутнє для мемкоїнів!

DOGE зріс на 130% за один тиждень! DOGEN стане наступною зіркою із зростанням на 500%

Після виборів у США Dogecoin (DOGE) показав стабільне зростання: з $0.15 до $0.39 лише за тиждень.

DOGEN йде тим самим шляхом: почавши з $0.0003, він зараз торгується на рівні $0.0013, що становить вражаючий стрибок на 333%.

З 13 етапами передпродажу DOGEN досягне $0.0019 до моменту генерації токенів (TGE), що означає збільшення на 500% від початкової ціни.

Подобається стиль DOGE? Придбайте DOGEN і спостерігайте за його зростанням на 500%!

Токен, керований спільнотою, із реферальною програмою

Основу DOGEN становить його сильна й активна спільнота — енергійна група інвесторів, готових скористатися наступною великою можливістю. Уже зібрано майже $4,000,000, що підтверджує популярність DOGEN серед криптоентузіастів.

DOGEN також пропонує унікальну багаторівневу реферальну програму, яка винагороджує за участь у спільноті:

  • 7% у USDT за прямі реферали
  • 2% за рефералів другого рівня
  • 1% за рефералів третього рівня

Хочете зловити хвилю бичачого тренду? Приєднуйтесь до армії DOGEN!

Вступіть до кола переможців із DOGEN — де елітні інвестори отримують доступ до ексклюзивних кампаній, неймовірних бонусів і найкращих пропозицій.

Живіть на повну: розкішні автомобілі, гори готівки та незабутні враження чекають на тих, хто ставить усе на DOGEN. Не погоджуйтеся на посередність, коли можете отримати все!

Будьте сміливішими, заробляйте більше — DOGEN ваш шлях до успіху!

XRP: Швидка та недорога криптовалюта для транскордонних транзакцій

XRP — це цифрова валюта, яка працює на XRP Ledger. Вона створена для забезпечення швидких, недорогих, відкритих і децентралізованих транзакцій. XRP функціонує у системі без централізованого управління, що дозволяє здійснювати безпечні та незворотні операції без потреби у банківському рахунку.

Розроблений Джедом МакКалебом, Артуром Брітто та Девідом Шварцем, XRP був запущений із початковим обсягом у 100 мільярдів монет, з яких 80 мільярдів були передані Ripple для підтримки ліквідності мережі та розвитку екосистеми. XRP спрямований на спрощення платіжних переказів між різними валютами. У поточному ринковому циклі XRP продовжує залучати користувачів і розробників завдяки своєму потенціалу в ефективних транскордонних платежах.

Хоча XRP демонструє менший короткостроковий потенціал у поточному бичачому циклі, DOGEN виділяється як яскравий лідер. Створений для тих, хто прагне до найкращого, DOGEN очікує зростання на 700% до кінця передпродажу та потенціал тисячократного прибутку, слідуючи за успішними токенами, такими як BONK і Popcat, та створюючи спільноту ринкових лідерів.

Сайт: https://dogen.meme/

Джерело: Мінфін
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