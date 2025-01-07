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7 січня 2025, 11:46

Backpack придбала FTX EU, притоки до криптофондів досягли $44 млрд у 2024 році: що нового

Головне не ринку криптовалют.

Головне не ринку криптовалют.
Фото: pixabay.com

Притоки до криптофондів досягли рекордних $44 мільярдів у 2024 році

2024 рік ознаменувався рекордним припливом коштів у фонди на основі криптоактивів, написав глава дослідницького відділу CoinShares Джеймс Баттерфілл.

Показник у чотири рази перевищив попередній максимум 2021 року ($10,5 млрд).

Притоки до фондів на базі біткоїну склали $38 млрд (29% від обсягів активів під керуванням), а інструменти на базі альткоїнів — $813 млн (18% від обсягів активів під керуванням).

«Інвестиційні продукти на базі цифрових активів залучили $585 млн. за перші три дні цього року. Однак за весь тиждень, включаючи останні два торгові дні 2024 року, спостерігалися чисті відтоки на $75 млн», — поділився спостереженнями Баттерфіл.

За його словами, 2024 року «відродився» Ethereum — сукупні притоки у відповідні продукти становили $4,8 млрд (26% від обсягів активів під керуванням). Це у 2,4 раза більше за показник 2021 року, у 60 разів перевищуючи притоки у 2023 році.

«Ethereum затьмарив Solana, притоки в яку склали $69 млн — лише 4% від обсягів активів під керуванням», — сказав експерт.

Криптобіржа Backpack придбала європейський підрозділ FTX

Криптовалютна біржа Backpack оголосила про успішне придбання колишнього європейського підрозділу FTX, що має ліцензію MiFID II. Про це повідомляє Incrypted.

Придбання затверджене судом у справах про банкрутство FTX і Комісією з цінних паперів і бірж Кіпру (CySEC). Остання схвалила угоду після ретельної восьмимісячної перевірки.

Команда біржі зазначила, що придбання стало важливою віхою в глобальній експансії платформи та її «прагненні надавати регульовані торгові рішення по всій Європі».

Після купівлі новий підрозділ Backpack запропонує повний набір криптодеривативів по всьому Європейському Союзу, включаючи безстрокові ф’ючерси.

За словами команди, поки на цьому ринку не існує регульованих криптовалютних деривативів, «оскільки нерегульовані офшорні біржі були змушені згорнути свою діяльність без ліцензії в Європі».

Ліцензія, яку отримала Backpack, відповідає ліцензіям традиційних фінансових компаній, на кшталт Goldman Sachs в Євросоюзі, і дозволить біржі працювати із фінансовими активами за межами криптовалют, розповіли представники компанії.

Також у заяві йдеться, що в рамках придбання Backpack EU візьме на себе відповідальність за розподіл раніше затверджених судом вимог в межах банкрутства FTX серед клієнтів FTX EU.

Кількість постраждалих від краху Terraform Labs може становити понад мільйон осіб

Кількість постраждалих від краху екосистеми Terraform Labs може становити понад мільйон осіб. Про це йдеться у заяві, поданій до суду 6 січня 2025 року виконувачем обов’язків прокурора США Деніелем Гітнером.

«Потерпілими у цій справі є, серед іншого, фізичні та юридичні особи в США та за кордоном, які придбали криптовалюту Terraform… Поки важко точно визначити кількість жертв через величезну кількість покупок і продажів активу та способи цих транзакцій. Уряд вважає, що кількість потерпілих у цій справі перевищує сотні тисяч фізичних та юридичних осіб, а потенційно становить понад мільйон», — йдеться в заяві.

У південнокорейському місті випустять NFT-карти для туристів

У південнокорейському місті-острові Чеджу планують випустити NFT-карти для туристів. Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на представників влади.

За даними журналістів, корейські туристи, які оформлять «цифрову туристичну карту резидента», зможуть користуватися різними пільгами. Запуск NFT-карти заплановано на другу половину 2025 року.

Завдяки новому рішенню влада Чеджу очікує заохотити покоління міленіалів та Z відвідувати острів та збільшити кількість повторних візитів.

«Чеджу планує надавати туристичні субсидії, членство та знижки на туристичні напрямки корейським туристам, які отримали цифрову картку резидента. Очікується, що фонд підтримки подорожей буде виплачуватися в місцевій валюті, що матиме ефект пожвавлення економіки», — йдеться в повідомленні.

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Джерело: Мінфін
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