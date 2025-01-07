Ціни на нафту демонструють спад після тижневого підйому

Після зростання минулого тижня, ціни на нафту 7 січня знову пішли вниз, продовжуючи тенденцію до зниження вже другу сесію поспіль. Проте, побоювання щодо можливого скорочення поставок з росії та Ірану через посилення західних санкцій стримують подальше падіння цін, повідомляє Reuters.

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Торги

Вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 8 центів, або 0,1%, досягнувши $76,22 за барель. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) також подешевшала на 15 центів, або 0,19%, опустившись до $73,42 за барель.

Згідно з інформацією Reuters, обидва ключові показники впали в понеділок після п'ятиденного періоду зростання минулого тижня. У п'ятницю вони досягли найвищих позначок з жовтня на тлі очікувань збільшення фіскального стимулювання для відновлення економіки Китаю, яка демонструє ознаки слабкості.

«Поточне зниження цін, ймовірно, пояснюється технічною корекцією, оскільки трейдери реагують на послаблення економічних показників у світі, що нівелює попередній оптимізм», — зазначила Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, вказуючи на негативні економічні новини зі США та Німеччини.

Деталі

На вартість нафти також впливає збільшення пропозиції від країн, що не входять до ОПЕК. Очікується, що в поєднанні зі зниженим попитом з боку Китаю це сприятиме збалансуванню ринку нафти цього року.

Учасники ринку цього тижня очікують на додаткові дані, зокрема звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США за грудень, який буде опубліковано в п'ятницю. Ця інформація допоможе краще зрозуміти політику процентних ставок у США та перспективи попиту на нафту.