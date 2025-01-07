У вівторок на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та додав 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 10 копійок у купівлі та на 22 копійки у продажу.
7 січня 2025, 10:35
Курс валют на 7 січня: долар у банках підскочив на 10 копійок, євро — на 22 копійки
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 3 копійки у купівлі та не змінився у продажу. Курс євро додав 5 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,70 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,35 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,67−42,70, євро — 44,25−44,50 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,23−42,26 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,98−44,00 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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