Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 970 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 800 010 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
7 січня 2025, 8:12
Втрати ворога за 6 січня: 1970 російських окупантів, 10 танків та 83 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 800010 (+1970) осіб,
- танків — 9710 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 20189 (+25) од,
- артилерійських систем — 21710 (+45) од,
- РСЗВ — 1260 (+2) од,
- засоби ППО — 1038 (+4) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21708 (+83),
- крилаті ракети — 3014 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 33226 (+170) од,
- спеціальна техніка — 3681 (+0)
Джерело: Мінфін
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