НБУ минулоріч перерахував на підтримку оборони понад 5,9 мільярда гривень

На спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримки сил оборони 24 лютого 2022 року, минулого року надійшло майже 16 млрд грн в еквіваленті, зокрема у грудні — майже 11 млрд грн. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Скільки та звідки надходило коштів

Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну на спецрахунок НБУ надійшло понад 50 млрд грн.

Кошти надходили як від громадян та підприємств України, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу).

Зокрема, з-за кордону надійшло майже 29,4 млрд грн в еквіваленті в іноземній валюті (долари США, євро, фунти стерлінгів, канадські долари, женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари).

Станом на 1 січня 2025 року залишок коштів на спецрахунку становить майже 12,3 млрд грн.

Підтримка оборони

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони майже 38 млрд грн, із них у 2024 році — понад 5,9 млрд грн (у грудні — 92,5 млн грн).

Як переказати кошти

Переказати кошти на потреби оборони можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки за посиланням.

Національний банк перераховує кошти зі спецрахунку на потреби сил оборони лише за відповідним запитом військових частин Збройних Сил України та інших військових відомств України, які виконують завдання із захисту країни.