До закриття міжбанку курс долара зріс на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 36 копійок у купівлі та на 37 копійок у продажу. Під час торгів євро досягало позначки 44 грн, втім звершились торги трохи нижче.
6 січня 2025, 17:34
Курс валют на вечір 6 січня: євро на міжбанку зросло до 44 грн
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Відкриття 6 січня
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Закриття 6 січня
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Зміни
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42,15/42,18
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42,23/42,26
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8/8
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43,54/43,55
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43,90/43,92
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36/37
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,00−42,60 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,13 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,70−42,70, євро — 44,20−44,40 грн.
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Джерело: Мінфін
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