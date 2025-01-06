За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним курсом на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
Девальвація гривні за рік становила майже 10%, але ситуація контрольована, — Гетманцев
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Що написав Гетманцев
Він зауважив, що фактичний курс гривні за підсумками минулого року виявився близьким до урядового прогнозу, який передбачав девальвацію національної валюти до 42,1 грн/$ на кінець року.
«За середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації були у січні та червні, гривня послаблювалась усі місяці, крім жовтня», — зауважив Гетманцев.
Голова Комітету зазначив, що попит на валюту торік продовжував суттєво випереджати її пропозицію на всіх сегментах ринку (безготівковому, готівковому).
НБУ
Як результат, у 2024 році Нацбанк залишався головним гравцем на валютному ринку, а обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу за підсумками року становили $34,8 млрд, у тому числі рекордні $5,3 млрд у грудні.
«Збільшення інтервенцій обумовлюється зростанням попиту на валюту через розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію, погіршення валютних очікувань», — пояснив Гетманцев.
Ситуація контрольована
Водночас він констатував, що ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою, передусім, завдяки достатній зовнішній фінансовій підтримці партнерів ($41,7 млрд у 2024 році), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості.
Коментарі - 3
на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$.»
Если исходить из цифр курса гривны, озвученных Гетьманцевым,
то годовая девальвация за 2024 год составляет 10,6% но никак не 9,7%
Печально, что даже Гетьманцев не умеет правильно считать либо его горе-помошники.