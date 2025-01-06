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6 січня 2025, 16:45

Девальвація гривні за рік становила майже 10%, але ситуація контрольована, — Гетманцев

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним курсом на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним курсом на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$.

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Що написав Гетманцев

Він зауважив, що фактичний курс гривні за підсумками минулого року виявився близьким до урядового прогнозу, який передбачав девальвацію національної валюти до 42,1 грн/$ на кінець року.

«За середньомісячним курсом найбільші темпи девальвації були у січні та червні, гривня послаблювалась усі місяці, крім жовтня», — зауважив Гетманцев.

Голова Комітету зазначив, що попит на валюту торік продовжував суттєво випереджати її пропозицію на всіх сегментах ринку (безготівковому, готівковому).

НБУ

Як результат, у 2024 році Нацбанк залишався головним гравцем на валютному ринку, а обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу за підсумками року становили $34,8 млрд, у тому числі рекордні $5,3 млрд у грудні.

«Збільшення інтервенцій обумовлюється зростанням попиту на валюту через розширення дефіциту рахунку поточних операцій, поступову валютну лібералізацію, погіршення валютних очікувань», — пояснив Гетманцев.

Ситуація контрольована

Водночас він констатував, що ситуація на валютному ринку залишалась контрольованою, передусім, завдяки достатній зовнішній фінансовій підтримці партнерів ($41,7 млрд у 2024 році), що підтримувала міжнародні резерви і здатність НБУ проводити валютні інтервенції, а також виважена політика регулятора із забезпечення режиму керованої гнучкості.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2025, 16:52
#
«За 2024 рік гривня девальвувала за офіційним курсом
на 9,7%, опустившись з 38 грн/$ до 42,04 грн/$

Если исходить из цифр курса гривны, озвученных Гетьманцевым,
то годовая девальвация за 2024 год составляет 10,6% но никак не 9,7%
Печально, что даже Гетьманцев не умеет правильно считать либо его горе-помошники.
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0
stas12345
stas12345
6 січня 2025, 17:13
#
Главное чтобы умели отнимать и делить
+
+30
financialGenius
financialGenius
6 січня 2025, 17:43
#
Он просто за знаменатель решил выбрать 42,04, топи курс уменьшился на 9,7 % … а нужно было как вы сказали 4,04/38 и честно сказать что курс вырос на 10,6% … простая манипуляция цифрами со стороны профессиональных менеджеров с образованием 6 класса … запутался малехо со счетом 🤦
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