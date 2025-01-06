Credit Suisse роками приховував факти обслуговування нацистів під час Другої світової — розслідування

Бюджетний комітет Сенату США представив результати розслідування щодо діяльності Credit Suisse під час Другої світової війни. Було виявлено десятки тисяч документів, які підтверджують наявність раніше невідомих або навмисно прихованих рахунків, пов'язаних із нацистськими клієнтами. Про це йдеться на сайті комітету, передає Ліга.

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Що відомо

Розслідування, ініційоване сенаторами Чаком Грасслі та Шелдоном Вайтгаусом, охоплює діяльність Credit Suisse та його попередників. У процесі аудиту, який проводиться незалежною командою, вдалося встановити, що банк приховував інформацію навіть від попередніх розслідувань. Понад 64 000 записів з архівів свідчать про зв’язки з нацистськими посередниками та клієнтами.

Особливої уваги заслуговують документи так званого відділу Inf, де зберігалися дані про клієнтів банку. Виявлено тисячі фізичних документів і мікрофільмів із позначками «Американський чорний список» — ці записи використовувалися для позначення організацій, які підтримували країни нацистського блоку (Осі) в Другій світовій війні.

Крім того, знайдено докази використання рахунків Credit Suisse для фінансування так званих ратлайнів — шляхів втечі нацистських злочинців після війни. Встановлено зв'язки з особами, які займалися перевезенням і приховуванням нацистів у Європі та за її межами.

Деталі

Сенатори зазначили, що банк роками приховував дані навіть від офіційних комісій, таких як Бергієрська та Волькерівська. Наприклад, інформація про рахунок одного з посередників нацистів була навмисно виключена зі звітів для цих комісій.

Завдяки втручанню Сенату банк UBS, який нині володіє Credit Suisse, погодився відкрити доступ до архівів.

Дослідження триває, а остаточний звіт очікується у 2026 році. Сенатори заявляють, що ці документи мають стати доступними для громадськості, щоб забезпечити справедливість для жертв нацистських злочинів і зберегти історичну пам'ять.

Про банк

Credit Suisse, банк зі 168-річною історією, припинив існування у травні 2024 року. Його поглинула UBS Group. Банк відігравав центральну роль в історії та розвитку Швейцарії. Колишній Schweizerische Kreditanstalt був заснований 1856 року для фінансування будівництва залізничної мережі. Credit Suisse Group була представлена в 56 країнах. Працювала у приватному й інвестиційному банкінгу і керуванні активами.