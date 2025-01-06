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6 січня 2025, 14:08

Credit Suisse роками приховував факти обслуговування нацистів під час Другої світової — розслідування

Бюджетний комітет Сенату США представив результати розслідування щодо діяльності Credit Suisse під час Другої світової війни. Було виявлено десятки тисяч документів, які підтверджують наявність раніше невідомих або навмисно прихованих рахунків, пов'язаних із нацистськими клієнтами. Про це йдеться на сайті комітету, передає Ліга.

Бюджетний комітет Сенату США представив результати розслідування щодо діяльності Credit Suisse під час Другої світової війни.

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Що відомо

Розслідування, ініційоване сенаторами Чаком Грасслі та Шелдоном Вайтгаусом, охоплює діяльність Credit Suisse та його попередників. У процесі аудиту, який проводиться незалежною командою, вдалося встановити, що банк приховував інформацію навіть від попередніх розслідувань. Понад 64 000 записів з архівів свідчать про зв’язки з нацистськими посередниками та клієнтами.

Особливої уваги заслуговують документи так званого відділу Inf, де зберігалися дані про клієнтів банку. Виявлено тисячі фізичних документів і мікрофільмів із позначками «Американський чорний список» — ці записи використовувалися для позначення організацій, які підтримували країни нацистського блоку (Осі) в Другій світовій війні.

Крім того, знайдено докази використання рахунків Credit Suisse для фінансування так званих ратлайнів — шляхів втечі нацистських злочинців після війни. Встановлено зв'язки з особами, які займалися перевезенням і приховуванням нацистів у Європі та за її межами.

Деталі

Сенатори зазначили, що банк роками приховував дані навіть від офіційних комісій, таких як Бергієрська та Волькерівська. Наприклад, інформація про рахунок одного з посередників нацистів була навмисно виключена зі звітів для цих комісій.

Завдяки втручанню Сенату банк UBS, який нині володіє Credit Suisse, погодився відкрити доступ до архівів.

Дослідження триває, а остаточний звіт очікується у 2026 році. Сенатори заявляють, що ці документи мають стати доступними для громадськості, щоб забезпечити справедливість для жертв нацистських злочинів і зберегти історичну пам'ять.

Про банк

Credit Suisse, банк зі 168-річною історією, припинив існування у травні 2024 року. Його поглинула UBS Group. Банк відігравав центральну роль в історії та розвитку Швейцарії. Колишній Schweizerische Kreditanstalt був заснований 1856 року для фінансування будівництва залізничної мережі. Credit Suisse Group була представлена в 56 країнах. Працювала у приватному й інвестиційному банкінгу і керуванні активами.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+30
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2025, 14:34
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Всё тайное, рано или поздно, становится явным.

© Сократ
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0
financialGenius
financialGenius
6 січня 2025, 15:38
#
Ну с учетом того что Швейцария не принимала участия в первую и вторую мировые войны то это логично что были банки где прятали деньги и не только нацисты и большевики в том числе … вот какие именно это не узнает никто , просто один кс решили вскрыть … но думаю там еще с десяток банков , до какого то времени клиенты идентифицировались по номеру без фио и личных данных — вот это я понимаю конфедициальность) но с вмешательством сша (которые захотели проверять своих и не только) пришлось раскрывать понемногу банковскую тайну) я думаю это вершина айсберга и там не один банк этим занимался)
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Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2025, 17:54
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financialGenius
«Швейцария не принимала участия в первую и вторую мировые войны…»

Швейцария была полезнее для Германии в качестве партнёра, чем в качестве врага.

Поэтому в августе 1940 года было заключено соглашение между Швейцарией и Германией.
По этому соглашению Швейцария предоставляла режим наибольшего благоприятствия
для транзита немецких грузов (в том числе и военных) через свою территорию
и обязалась продавать Германии золото и другие драгоценные металлы за рейхсмарки.

«вот это я понимаю конфедициальность

Таки да - конфиденциальность

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0
financialGenius
financialGenius
6 січня 2025, 18:06
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Не нужно придумывать что Германии она была полезна в качестве партнера , они не глупые … Германия если бы выиграла то никто бы не стал разрушать единственную страну внутри Европы и грабить свои же банки в которых были не только деньги, но и золото. Даже нацисты понимали что в случае поражения их активы будут искать везде , поэтому они и решили не лесть туда и богатые коммунисты там прятали свои активы да и сами там отсиживались … когда все закончилось просто деньги всей Европы оказались в тихой гавани и нацисты типо поумирали гдето … но я думаю все там осели или за океаном доживать старость … Вы наверное думаете что у резникова или залужного нет активов нигде ??? Сейчас намного тяжелей пропасть с радаров , но активы тоже можно прятать и дальше в Швейцарии… в тех же хранилищах или какомто доме в горах где 100 человек живет и никто вас там искать даже не будет …
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