У грудні українці накопичили 436 млн за програмою Нацкешбеку

За четвертий місяць дії програми підтримки «Національний кешбек» українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Що відомо

Через особливості бюджетного процесу, виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян, які активували в застосунку «Дія» картки для виплат кешбеку.

«Програма „Національний кешбек“ демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%, старшого віку (60+) — 20,2%.

У Мінекономіки додали, що 24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.

Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва. До програми долучилися вже 17 банків.