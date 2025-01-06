За четвертий місяць дії програми підтримки «Національний кешбек» українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.
У грудні українці накопичили 436 млн за програмою Нацкешбеку
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Що відомо
Через особливості бюджетного процесу, виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.
Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян, які активували в застосунку «Дія» картки для виплат кешбеку.
«Програма „Національний кешбек“ демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.
Деталі
Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%, старшого віку (60+) — 20,2%.
У Мінекономіки додали, що 24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.
Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва. До програми долучилися вже 17 банків.
Коментарі - 6
По факту для споживача продуктовий кошик дешевший не став, але відтестили ще один новий комусь цікавий процес імплементації держави в ринок :)
Учасники гос.программы «НК» за покупку товаров укр.производителей
получают дополнительный доход в виде кешбека, и формально, для них
продукты обходятся дешевле…
Интересно, за чей счет этот банкет оплачивается?