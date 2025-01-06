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6 січня 2025, 12:55

У грудні українці накопичили 436 млн за програмою Нацкешбеку

За четвертий місяць дії програми підтримки «Національний кешбек» українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

За четвертий місяць дії програми підтримки «Національний кешбек» українці накопичили 436 млн грн, що на 180 млн більше, ніж місяцем раніше.

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Що відомо

Через особливості бюджетного процесу, виплата кешбеку за грудень та січень відбудеться наприкінці лютого 2025 року.

Наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян, які активували в застосунку «Дія» картки для виплат кешбеку.

«Програма „Національний кешбек“ демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті», — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Деталі

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років. Їхня частка на кінець грудня становила 57,4%. Користувачів середнього віку (від 45 до 60 років) — 22,4%, старшого віку (60+) — 20,2%.

У Мінекономіки додали, що 24 грудня держава виплатила українцям 232 млн грн кешбеку за листопад. Кошти отримали 2 млн людей.

Кількість виробників, що приєдналися до програми також зросла і наразі становить 1665. Кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва. До програми долучилися вже 17 банків.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
+12
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
6 січня 2025, 13:11
#
Всюди де держава бере на себе частину витрат зростають ціни шо єОселя, шо цей нацкешбек :)
По факту для споживача продуктовий кошик дешевший не став, але відтестили ще один новий комусь цікавий процес імплементації держави в ринок :)
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2025, 14:25
#
Какой экономический смысл в том, чтобы снижать стоимость товаров для всех…

Учасники гос.программы «НК» за покупку товаров укр.производителей
получают дополнительный доход в виде кешбека, и формально, для них
продукты обходятся дешевле…
+
+27
Kharakternyk
Kharakternyk
6 січня 2025, 14:14
#
Гуляй, ботва, за мій рахунок!
+
0
torn
torn
6 січня 2025, 15:05
#
Пиар статьи Юлии по всему украинскому сегменту интернета, уже даже на Инфокар, с красивыми фото и прямой ссылкой на ее фейсбук — https://news.infocar.ua/prohrama_zrobleno_v_ukrayini_zabezpechyla_u_2024_rotsi_064_vidsotka_zrostannya_vvp_173988.html
Интересно, за чей счет этот банкет оплачивается?
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 січня 2025, 16:41
#
Конечно за ваш…
+
+15
vbhjckfd
vbhjckfd
6 січня 2025, 15:38
#
Не розумію негодування щодо цієї програми. Вам дають можливість керувати витратами частини сплачених вами податків у вигляді ПДВ, але вам всеодно зрадонька
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