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6 січня 2025, 12:05

Ціна філіжанки кави в Україні зросла на 11% за минулий рік

У 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн. Це на 11% дорожче, ніж у 2023 році. Найдорожча філіжанка кави була на Одещині, а найдешевша — на Хмельниччині та Сумщині. Про це свідчить Індекс Еспресо, повідомляє Опендатабот.

У 2024 році в Україні за філіжанку еспресо потрібно було заплатити в середньому 31 грн.

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Загалом від початку повномасштабної війни еспресо в Україні подорожчало у 1,7 раза від — з 19 грн у 2021 році до 33 грн на кінець 2024 року.

Станом на кінець грудня найдорожчу каву в Україні, як і у 2023 році, продавали на Одещині: 40 грн за філіжанку. Лише за рік ціна у регіоні зросла на 20%. Далі йде Львівщина, де чашка еспресо коштує 39 грн. Третю сходинку посіла Волинська область, де за порцію еспресо просять 37 грн.

Найдешевшу каву вже як два роки можна випити на Хмельниччині та на Сумщині: по 28 грн за чашку.

Найбільше за рік — аж на 29% — зросла ціна на Вінниччині: до 31 грн за філіжанку. Лише на Харківщині вартість порції еспресо залишилась без змін — 34 грн.

Джерело: Мінфін
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