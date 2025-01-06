Ринки Кореї відновлюються після кризи

Південну Корею оминув фінансовий вир, навіть коли вона боролася з політичною кризою, що підкреслює ступінь зрілості її ринків, підкріплений швидкими зусиллями, спрямованими на заспокоєння інвесторів. Про це повідомляє Bloomberg.

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Що відомо

Глобальні фонди були чистими покупцями державних облігацій у грудні, а вартість страхування боргу Кореї від дефолту досягла лише чотиримісячного максимуму. Це свідчить про те, що інвестори зберегли довіру до країни, попри спробу президента Юн Сук Йола запровадити воєнний стан.

В основі віри в Корею лежить антикризова реакція вищого керівництва країни, яка отримала схвальні відгуки інвесторів.

Деталі

Дані кредитно-дефолтних свопів свідчать про те, що інвестори були менш стурбовані Кореєю, ніж спробою державного перевороту в Туреччині в 2016 році, яка призвела до зниження суверенних рейтингів.

Хоча корейська вон зазнала найбільших втрат серед азіатських валют в останньому кварталі року, інвестори кажуть, що частково це падіння пов'язане з сильним трендом долара і глобальними торговими ризиками, пов'язаними з Дональдом Трампом, а не з внутрішньою політикою.