Золото падає на тлі занепокоєння щодо інфляції в США

Золото знизилось, оскільки коментарі представників Федеральної резервної системи на вихідних посилили думку про те, що центральний банк США буде більш обережно підходити до зниження процентних ставок цього року. Про це пише Bloomberg.

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Золото торгується біля позначки 2 640 дол за унцію після того, як президент ФРС Сан-Франциско Мері Дейлі та голова ФРС Адріана Куглер наголосили на необхідності завершити боротьбу з інфляцією і досягти цільового показника у 2%. Зниження ставок, як правило, йде на користь золоту, оскільки воно не платить відсотки.

Минулого місяця ФРС обмежила кількість знижень ставок, які вона планує здійснити у 2025 році, оскільки голова Джером Пауелл висловив більшу обережність щодо того, наскільки швидко політики можуть продовжувати знижувати вартість запозичень. Це може стати зустрічним вітром для дорогоцінного металу після його рекордного зростання на 27% минулого року, яке частково було спричинене пом'якшенням монетарної політики США.