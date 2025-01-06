Курс валют на 6 січня: долар у банках подорожчав

У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у купівлі.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 1 копійки у купівлі. Курс євро не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,95−42,58 грн. Євро купують за 43,38 грн, а продають за 44,05 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,65−42,70, євро — 44,05−44,25 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,15−42,18 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,54−43,55 грн/євро.

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