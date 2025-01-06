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6 січня 2025, 9:18

Нафта зростає в ціні шостий день поспіль

Нафта продовжила найдовшу серію зростання за останні 16 місяців, підтримувану ризиковим настроєм на ринках. Про це пише Bloomberg.

Нафта продовжила найдовшу серію зростання за останні 16 місяців, підтримувану ризиковим настроєм на ринках.

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Нафта марки Brent торгується близько 77 доларів за барель після шестиденного ралі, яке підштовхнуло ф'ючерси до найвищого рівня з середини жовтня. West Texas Intermediate коштувала близько 74 дол.

Минулого тижня обидва еталони нафти піднялися вище своїх 100-денних ковзних середніх, частково завдяки подальшому скороченню запасів у США.

Зазначається, що це виштовхнуло нафту з вузького діапазону, в якому вона торгувалася з середини жовтня, і стимулювало алгоритмічні покупки.

Перспективи нафти до кінця року, однак, залишаються невизначеними. Очікування надлишкової пропозиції, можливе відновлення видобутку в країнах ОПЕК+, що простоюють, і слабкий попит з боку найбільшого імпортера — Китаю — важать на тлі зростаючої непередбачуваності, оскільки Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім в цьому місяці.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
Я_ __
Я_ __
6 січня 2025, 9:33
#
Ну значить треба більше нафти кацапської прокачувати транзитом через територію України під час війни з кацапами, щоб все було потужно, як вже і триває третій рік.
+
0
stas12345
stas12345
6 січня 2025, 10:51
#
Треба зупинити прокачку і пустити труби на металолом. Думаю непогані статки можна сколотити
+
+15
Павел Еникеев
Павел Еникеев
6 січня 2025, 11:45
#
Это зависит от того, за что больше можно получить откатов. Если за прокачку, будут качать, если за то чтобы не качать, будут некачать. Если перспектива качать исчезнет, тогда конечно порежут на металлолом, или на трубы бу. В частности оросительные системы в начале 90 годов резали и зачищали, и продавали как трубы, а не как металлолом.
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