Нафта зростає в ціні шостий день поспіль

Нафта продовжила найдовшу серію зростання за останні 16 місяців, підтримувану ризиковим настроєм на ринках. Про це пише Bloomberg.

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Нафта марки Brent торгується близько 77 доларів за барель після шестиденного ралі, яке підштовхнуло ф'ючерси до найвищого рівня з середини жовтня. West Texas Intermediate коштувала близько 74 дол.

Минулого тижня обидва еталони нафти піднялися вище своїх 100-денних ковзних середніх, частково завдяки подальшому скороченню запасів у США.

Зазначається, що це виштовхнуло нафту з вузького діапазону, в якому вона торгувалася з середини жовтня, і стимулювало алгоритмічні покупки.

Перспективи нафти до кінця року, однак, залишаються невизначеними. Очікування надлишкової пропозиції, можливе відновлення видобутку в країнах ОПЕК+, що простоюють, і слабкий попит з боку найбільшого імпортера — Китаю — важать на тлі зростаючої непередбачуваності, оскільки Дональд Трамп готується повернутися в Білий дім в цьому місяці.