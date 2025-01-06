Національний банк України встановив на 6 січня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,0889 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ понизив курс гривні на 5 копійок.
6 січня 2025, 8:00
Офіційний курс: НБУ понизив курс гривні на шість копійок
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Валютний ринок
Нацбанк на 6 січня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,33 грн.
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Джерело: Мінфін
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