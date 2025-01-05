Мобільні оператори почнуть вимикати 3G-мережі у 2025 році

Мобільні оператори у 2025 році почнуть поступово вимикати свої 3G-мережі, щоб звільнити місце для 4G-частот. Про це повідомляє пресслужба Національної комісії з питань електронних комунікацій.

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Оператори повідомлять клієнтів перед вимкненням 3G у кожному конкретному регіоні.

«Якщо ваш телефон уже підтримує 4G, жодних дій не потрібно. Якщо ваш смартфон не підтримує 4G/LTE, розгляньте можливість заміни пристрою на сучасніший. Це дозволить вам залишатися на зв’язку та користуватися мобільним інтернетом без обмежень», — наголошує регулятор.

У Нацкомісії додали, що відключення 3G не вплине на можливість здійснювати дзвінки, надсилати SMS чи використовувати інші базові послуги. Однак, для швидкісного інтернету варто вже зараз перейти на 4G, щоб уникнути незручностей у майбутньому.