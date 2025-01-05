НБУ посилив вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків

Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика відповідно до нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Регулятор посилив вимоги для врегулювання актуальних питань, які виникли під час дії воєнного стану.

Зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика передбачають, зокрема:

можливість врахування страховиком у складі прийнятних активів технічних резервів за договорами вихідного перестрахування з покриття воєнних та політичних ризиків, укладених з нерезидентами — юридичними особами з іноземною державою у складі учасників (акціонерів, засновників);

уточнення щодо врахування умов реструктуризації державного боргу України із заміною існуючих облігацій зовнішніх державних позик (далі — ОЗДП) на пакет нових ОЗДП з метою їх включення до суми прийнятних активів страховиків;

врахування страховиком у складі прийнятних активів для покриття технічних резервів коштів базових та додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Також оновлено окремі норми Положення з метою їх однозначного трактування під час практичної реалізації.