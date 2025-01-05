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5 січня 2025, 14:05

НБУ посилив вимоги до забезпечення платоспроможності страховиків

Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика відповідно до нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України оновив вимоги щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика відповідно до нового Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».

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Регулятор посилив вимоги для врегулювання актуальних питань, які виникли під час дії воєнного стану.

Зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика передбачають, зокрема:

  • можливість врахування страховиком у складі прийнятних активів технічних резервів за договорами вихідного перестрахування з покриття воєнних та політичних ризиків, укладених з нерезидентами — юридичними особами з іноземною державою у складі учасників (акціонерів, засновників);
  • уточнення щодо врахування умов реструктуризації державного боргу України із заміною існуючих облігацій зовнішніх державних позик (далі — ОЗДП) на пакет нових ОЗДП з метою їх включення до суми прийнятних активів страховиків;
  • врахування страховиком у складі прийнятних активів для покриття технічних резервів коштів базових та додаткових гарантійних внесків до централізованих страхових резервних фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Також оновлено окремі норми Положення з метою їх однозначного трактування під час практичної реалізації.

Джерело: Мінфін
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