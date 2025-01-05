У перший тиждень 2025 року Нацбанк продав $774 млн на ринку

Нацбанк у період 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року продав $744 млн, а купив лише $0,26 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Таким чином, регулятор продовжує свою політику підтримки гривні — купує менше, ніж продає.

Водночас офіційний курс гривні у перший тиждень нового року тримається вище 42 грн за 1 долар США.

За 2024 рік долар подорожчав на 4 гривні. Курс у січні минулого року становив 38 грн за 1 долар США.

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