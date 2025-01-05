Нацбанк у період 30 грудня 2024 року по 3 січня 2025 року продав $744 млн, а купив лише $0,26 млн. Про це свідчать дані НБУ.
5 січня 2025, 11:02
У перший тиждень 2025 року Нацбанк продав $774 млн на ринку
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Таким чином, регулятор продовжує свою політику підтримки гривні — купує менше, ніж продає.
Водночас офіційний курс гривні у перший тиждень нового року тримається вище 42 грн за 1 долар США.
За 2024 рік долар подорожчав на 4 гривні. Курс у січні минулого року становив 38 грн за 1 долар США.
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Джерело: Мінфін
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