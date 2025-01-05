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5 січня 2025, 9:30

TSMC в Аризоні почне виробництво чипів у другій половині 2025 року

Сполучені Штати намагаються підтримати розвиток внутрішнього виробництва технологічної продукції, зокрема в секторі напівпровідників. TSMC, глобальний лідер у виробництві мікросхем, розпочне виготовлення чипів в Аризоні у другій половині 2025 року. Про це пише Android Headlines, передає mezha.media.

Сполучені Штати намагаються підтримати розвиток внутрішнього виробництва технологічної продукції, зокрема в секторі напівпровідників.

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Будівництво фабрики TSMC в Аризоні стало можливим завдяки фінансуванню за програмою CHIPS. Компанія планує випускати 20 000 пластин на місяць. Окрім того, у 2028 році TSMC планує розпочати виробництво чипів за 2-нм технологією на території США.

Продукція цієї фабрики буде постачатися таким відомим компаніям, як Qualcomm, NVIDIA, Apple та AMD. Однак, за оцінками, ціни на чипи з американського виробництва будуть на 30% вищими порівняно з тими, що виготовляються на Тайвані. Це обумовлено нестачею важливих матеріалів в США, що необхідні для стабільного виробництва.

Щоб забезпечити економічну ефективність виробництва, TSMC потрібно буде інвестувати в закупівлю цих матеріалів, а також створювати спеціалізовані ланцюги постачання для чипсетів, яких поки що не вистачає в США.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
gucci
gucci
5 січня 2025, 12:34
#
Хух. ще півроку китайці на Тайвань не лізтимуть.
+
0
gucci
gucci
5 січня 2025, 12:34
#
А потім можна панду і спровокувати
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