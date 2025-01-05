Українські виробники в 2024 році встановили історичний рекорд з експорту цукру, направивши на зовнішні ринки 746,3 тис. тонн цієї продукції на суму $419 млн, повідомила Національна Асоціація цукровиків України («Укрцукор»). Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
5 січня 2025, 9:00
Україна експортувала рекордний обсяг цукру торік
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«Це найвищий показник експорту цукру в рамках календарного року згідно зі статистикою, що бере свій початок у 1997 році, коли було створено Національну Асоціацію цукровиків України», — наголосили в галузевій асоціації.
В «Укрцукрі» додали, що 40% експорту 2024 року було спрямовано до країн Європейського Союзу, 60% становили поставки на світовий ринок, де основними країнами-покупцями українського цукру були країни MENA (Близький Схід і Північна Африка) та Північна Македонія.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Ну и конечно все знают. как Зеленский с аукциона купил «мерседес» гитлера, скупил сетевые гостиницы в Дубае, а его жена обновила свой автопарк из 10 автомобилей, новым «ламборгини».
Странно!
Ведь об этом пишут все «телеги» настоящих патриотов Украины…
Да и редакции «минфин» уже пора «освещать» истории «массонских сговоров», покупок гостиниц и автомобилей… это ведь самые «продаваемые» новости…
Вот и рейтинг так поднять можно!
Кому нужна ПРАВДА? нужны сплетни, ИПСО и все другое что подымает рейтинги.