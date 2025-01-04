Основну держпідтримку у сфері економіки у 2025 році буде спрямовано на програму «Зроблено в Україні»

Основна державна підтримка у сфері економіки 2025 року буде спрямована на програму «Зроблено в Україні», повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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«Пріоритет уряду — це адаптивна економіка та підтримка бізнесу. Ключова економічна філософія уряду — це програма „Зроблено в Україні“, і основна державна підтримка буде спрямована саме на неї», — сказав Шмигаль на засіданні уряду.

Прем'єр також зазначив, що уряд активно розвиватиме глибинну переробку для збільшення експорту продукції з доданою вартістю, планують запустити нові інструменти для залучення інвестицій та страхування ризиків, спричинених війною.

«Плануємо запуск Єдиної платформи житлово-комунальних послуг. Покращимо контроль якості послуг і створимо ефективний інструмент взаємодії між споживачами, постачальниками та державою», — розповів прем'єр, коментуючи цифровізацію.