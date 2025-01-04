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4 січня 2025, 10:55

Ціни на часник встановили історичний рекорд

Із середини грудня 2024 року ціни на часник в українських магазинах перевалили за позначку у 200 грн за кілограм. У гривнях це абсолютний рекорд. Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, адже до повномасштабного вторгнення рф його ще вирощували на великих полях. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Із середини грудня 2024 року ціни на часник в українських магазинах перевалили за позначку у 200 грн за кілограм.

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Чому зросли ціни

В Україні задовольняти великий попит на часник практично немає чим — важко знайти навіть пару товарних партій, а імпорт якісного часнику надто дорогий.

Часник подорожчав через декілька факторів. По-перше, у Європі на нього значно зріс попит. Експерти пов'язують це зі збільшенням кількості мігрантів із країн, де часник є важливою складовою національної кухні. У німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна становить близько 6 євро, хоча є випадки із майже 20 євро за кілограм.

По-друге, пропозиція часнику відстає від попиту. Головний виробник часнику в ЄС — Іспанія. Водночас іспанські виробники часнику повністю вичерпали запаси, чого не траплялося останні три роки. Це сталося через погодні умови, подорожчання вартості найманих працівників та транспорту.

Деталі

Європейські постачальники вже вичерпали квоти на завезення навіть китайського часнику. Тому тепер його імпортують зі сплатою штрафів — 1200 євро за тонну. Тож, ціна зростає, але часник все одно купують.

За статистикою українського Держстату, за чотири роки, з 2020 року, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% — до 21 тис. га. Майже все вирощують дрібні та сімейні господарства. При цьому, гуртовики не виключають, що офіційна статистика перебільшує площу посівів.

Головна проблема із вирощуванням часнику — необхідність залучення великої кількості працівників. Крім того, за останні п'ять років у країну не завозили обладнання для механізації вирощування часнику.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
4 січня 2025, 11:10
#
А ви кажете бентховент. Ось куди треба інвестувати.
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