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4 січня 2025, 13:33

Ці 5 альткоїнів дешевше $0.10 можуть перетворити $10 на $100,000 до 2025 року


Перетворити невелику суму грошей на суму, яка змінить життя, — мрія для багатьох. Деякі недорогі криптовалюти можуть надати таку можливість. У цій статті розглянуто п’ять перспективних монет, які сьогодні коштують менше десяти центів, але можуть значно зрости в ціні до 2025 року. Дізнайтеся, які з них потенційно здатні принести величезний дохід від мінімальних інвестицій.

Перетворити невелику суму грошей на суму, яка змінить життя, — мрія для багатьох.

Досягніть успіху цього святкового сезону з XYZ: Новий чемпіон серед мем-монет!

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Гра почалася, і XYZ готова запалити цей святковий сезон із невпинним імпульсом! Ця сенсаційна спортивна мем-монета знищує конкурентів, залишаючи слабкі криптовалюти та шахрайські проєкти далеко позаду, ніби вони завалені снігом.

XYZ готується до колосального зростання на 7,400%, залишаючи позаду такі монети, як BOME і WIF. Вона прагне завоювати корону мем-монет у крипто-марафоні 2025 року.

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XYZ — головний гравець у XYZVerse, відзначеному нагородами проєкті мем-монет, який об'єднує азарт спорту та культуру мемів. Ця екосистема, орієнтована на спільноту, ідеально підходить як для криптоентузіастів, так і для спортивних фанатів.

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Пригадайте торговий обсяг Polymarket у $1 мільярд під час ажіотажу на ставках на вибори у США, а тепер уявіть це на стероїдах у XYZVerse. З мільйонами спортивних беттерів, готових приєднатися до гри, можливості для ранніх інвесторів у XYZ дійсно величезні!

XYZ наразі недооцінена, і з великими лістингами, що наближаються, учасники предпродажу можуть отримати дохід, що змінить їхнє життя.

2025 рік може стати вашим найкращим роком! Нехай усі ваші мрії здійсняться з переможною командою XYZ! <<<

JasmyCoin (JASMY)

У світі, де все взаємопов'язано, наші персональні дані стають дедалі ціннішими. JasmyCoin (JASMY) — криптовалюта токійської компанії Jasmy Corporation, яка працює в сфері Інтернету речей (IoT). Її мета — надати користувачам повний контроль над їхньою особистою інформацією. Поєднуючи IoT-технології з блокчейном, JasmyCoin створює захищену платформу, де користувачі можуть безпечно зберігати та обмінюватися даними між пристроями, такими як комп’ютери, автомобілі та телефони. Це перетворює ваші дані на актив, який контролюєте тільки ви.

JasmyCoin виділяється на ринку тим, що вирішує важливу проблему суверенітету даних. На відміну від інших криптовалют, які зосереджуються на фінансах або смарт-контрактах, Jasmy спрямований на захист персональної інформації. Зі зростанням кількості витоків даних і проблем конфіденційності така платформа стає особливо актуальною. Використовуючи технології, такі як IPFS (Міжпланетна файлова система), JasmyCoin пропонує надійне та зручне середовище. Для інвесторів, які шукають реальну корисність і безпеку, JasmyCoin є привабливою можливістю.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) починалася як криптовалюта, натхненна мемами, але довела, що вона є чимось більшим. Запущена в серпні 2020 року загадковим творцем Рьоші, SHIB працює на блокчейні Ethereum, що дає їй доступ до його широкої децентралізованої мережі. На відміну від Dogecoin, який має власний блокчейн, SHIB використовує переваги платформи Ethereum для складніших функцій. Половину її величезного обсягу в один квадрильйон токенів було передано співзасновнику Ethereum Віталіку Бутеріну, який пожертвував частину на боротьбу з COVID-19 в Індії та спалив 40% токенів, привертаючи увагу до SHIB.

Інтеграція SHIB з Ethereum відкриває шлях до реальної корисності. Розробка ShibaSwap, децентралізованої біржі, демонструє прагнення SHIB до практичного застосування. У планах також створення платформи для NFT і системи управління, заснованої на спільноті. На поточному ринку SHIB виділяється своїми технічними можливостями, які можуть забезпечити їй довгострокову життєздатність.

Pepe (PEPE)

PEPE — це нова мем-монета на блокчейні Ethereum, натхненна знаменитим мемом із жабою Пепе, створеним Меттом Ф'юрі. Вона покликана втілити дух інтернет-культури. Як Dogecoin і Shiba Inu, PEPE прагне потрапити до списку найкращих мем-криптовалют. Вона приваблює криптоспільноту відсутністю податків і простотою концепції, приймаючи свою сутність виключно як мем-монети.

Навесні 2023 року PEPE злетіла, досягнувши ринкової капіталізації у $1.6 млрд на піку. Ранні інвестори отримали величезні прибутки, а навколо монети сформувалася сильна спільнота. Дорожня карта PEPE включає більше лістингів на біржах та «захоплення мемів».

Floki Inu (FLOKI)

У червні 2021 року Ілон Маск написав у Twitter про те, що назвав свого пса породи шиба-іну «Floki». Цей твіт надихнув створення криптовалюти Floki Inu. Те, що починалося як мем, перетворилося на повноцінний проєкт із реальними цілями. Floki ставить собі за мету будівництво шкіл у таких країнах, як Лаос і Нігерія, та пропонує NFT-гру Valhalla, а також DeFi-сервіс FlokiFi.

Хоча JASMY, SHIB, PEPE і FLOKI демонструють перспективи, XYZVerse (XYZ) виділяється як новаторська спортивна мем-монета з величезним потенціалом зростання.

Для отримання додаткової інформації про XYZVerse (XYZ)

Джерело: Мінфін
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