Протягом минулого року українці купили понад $30,7 млрд валюти (долари, євро та інші). Водночас продали $18,5 млрд. Про це свідчать дані НБУ, пише Forbes.
3 січня 2025, 19:05
У 2024 році українці більше купували валюту, ніж продавали
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Якщо порівнювати з 2023 роком, то обсяг придбаної валюти був на 33,5% більше.
Готівкова форма купівлі валюти у 2024 році була популярнішою — вона склала $25,9 млрд, тоді як $4,8 млрд фізичні особи придбали в безготівковій формі.
Водночас населення продало у 2024 році $18,5 млрд валюти: $14,9 млрд готівкової та $3,6 млрд безготівкової.
Чистої купівлі іноземної валюти у 2024 році склав понад $12,2 млрд. Це у 2,5 рази більше від показника 2023 року ($4,8 млрд).
Джерело: Мінфін
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