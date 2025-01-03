У 2024 році українці більше купували валюту, ніж продавали

Протягом минулого року українці купили понад $30,7 млрд валюти (долари, євро та інші). Водночас продали $18,5 млрд. Про це свідчать дані НБУ , пише Forbes.

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Якщо порівнювати з 2023 роком, то обсяг придбаної валюти був на 33,5% більше.

Готівкова форма купівлі валюти у 2024 році була популярнішою — вона склала $25,9 млрд, тоді як $4,8 млрд фізичні особи придбали в безготівковій формі.

Водночас населення продало у 2024 році $18,5 млрд валюти: $14,9 млрд готівкової та $3,6 млрд безготівкової.

Чистої купівлі іноземної валюти у 2024 році склав понад $12,2 млрд. Це у 2,5 рази більше від показника 2023 року ($4,8 млрд).