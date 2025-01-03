Нацбанк встановив на понеділок 6 січня курс 42,08 гривні за долар, що на п’ять копійок більше за попередній історичний мінімум (42,03 гривні 31 грудня 2024 року). Про це йдеться на сайті НБУ.
3 січня 2025, 18:34
Гривня продовжує обвалюватись: НБУ встановив курс на понеділок
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Водночас курс євро становитиме 43,33 грн, що на 4 копійки менше, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менше, ніж 31 грудня.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 грн/$, депутаты ВРУ
проголосовали, а президент подписал Закон о госбюджете на 2025 год.