Гривня продовжує обвалюватись: НБУ встановив курс на понеділок

Нацбанк встановив на понеділок 6 січня курс 42,08 гривні за долар , що на п’ять копійок більше за попередній історичний мінімум (42,03 гривні 31 грудня 2024 року). Про це йдеться на сайті НБУ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Водночас курс євро становитиме 43,33 грн, що на 4 копійки менше, ніж у п'ятницю 3 січня, та на 59 копійок менше, ніж 31 грудня.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.