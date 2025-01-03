Резерви банківської системи США впали до мінімуму з 2020 року

Резерви банківської системи США, ключовий фактор, що вплинув на рішення Федерального резерву продовжити скорочення свого балансу, впали нижче 3 трлн дол до найнижчого рівня з жовтня 2020 року. Про це пише Bloomberg.

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Згідно з даними ФРС, банківські резерви впали приблизно на 326 мільярдів доларів за тиждень до 1 січня до 2,89 трильйона доларів.

Зниження відбувається, оскільки динаміка наприкінці року змушує банки скорочувати активні операції, такі як операції репо, щоб укріпити свої баланси для регуляторних цілей. Це означає, що грошові кошти спрямовуються в такі місця, як механізм одноденного зворотного репо центрального банку, вимиваючи ліквідність з інших зобов'язань у бухгалтерському балансі ФРС. Залишки на рахунку RRP зросли на 375 мільярдів доларів в період з 20 по 31 грудня, перш ніж впали на 234 мільярди доларів в четвер.

Водночас ФРС також вилучає надлишкову готівку з фінансової системи за допомогою програми кількісного пом'якшення, тоді як установи продовжують погашати кредити з Програми строкового фінансування банків.

Оскільки американські політики, стратеги на Волл-стріт приділяють пильну увагу найнижчому комфортному рівню резервів, який, за деякими оцінками, становить від 3 трлн дол до 3,25 трлн дол, включно з буфером.