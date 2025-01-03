До закриття міжбанку курс долара зріс на 6 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 13 копійок у купівлі та у продажу.
3 січня 2025, 17:27
Курс валют на вечір 3 січня: на міжбанку євро зросло на 13 копійок
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Відкриття 3 січня
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Закриття 3 січня
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Зміни
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42,09/42,12
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42,15/42,18
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6/6
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43,28/43,30
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43,41/43,43
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13/13
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,48 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,05 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,52−42,60, євро — 43,89−44,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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