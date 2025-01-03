Європейські акції падають

Європейські акції впали в п'ятницю, оскільки трейдери зосередилися на економічних даних, щоб отримати підказки щодо руху процентних ставок і потенційних змін у політиці США за президентства Дональда Трампа. Про це пише Reuters.

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Загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,2% станом на 0922 за Гринвічем. Але він знаходиться на шляху до зростання на 0,7% за тиждень, що ознаменувався незначною торговельною активністю, оскільки трейдери повернулись з новорічних канікул.

Швейцарські акції зросли на 0,2% під час першої торгової сесії 2025 року. Німецький DAX знизився на 0,3%, а французький CAC 40 — на 0,6%.

Сектори, пов'язані з Китаєм, такі як гірничодобувна промисловість, виробництво предметів розкоші та автовиробники, опинилися під тиском.

У 2024 році індекс STOXX 600 також досяг рекордних максимумів, хоча занепокоєння щодо сповільнення європейської економіки та політичні потрясіння в Німеччині та Франції обмежили його зростання.