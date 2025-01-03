Експерти прогнозують зростання продажів електромобілів на 29,9% у 2025 році

Попри нестабільність ринку електромобілів у 2024 році, аналітики S&P Global Mobility очікують суттєве зростання продажів у 2025-му. Прогнозується, що кількість проданих електрокарів зросте на 29,9% порівняно з попереднім роком. Про це пише mezha.media.

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Прогнозується, що у 2025 році буде продано 15,1 мільйона нових електромобілів. Це дозволить збільшити їх частку на ринку з 13,2% до 16,7%. Одночасно очікується, що глобальне виробництво легкових автомобілів знизиться на 0,4%.

Продажі електромобілів у Китаї зростуть на 19,7%, що дозволить країні скласти 29,7% від загального обсягу продажів таких авто. Найбільше зростання очікується в Індії — 117%, далі йдуть Європа з приростом 43,4% і США з 36%.

Водночас виконавчий директор S&P Global Mobility Марк Фулторп зазначає, що ринок електричних автомобілів може стикнутися з певними проблемами, зокрема повернення Дональда Трампа до влади в США та введення тарифів на імпортну продукцію. Попри це, компанія з оптимізмом оцінює перспективи ринку.