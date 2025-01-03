Ринок американських акцій завершив зниженням перший торговий день у 2025 році

У четвер Волл-стріт знизився на тлі нестабільних торгів, оскільки інвестори вступили в новий рік, зіткнувшись з перехресними потоками сильних даних з ринку праці, зростанням курсу долара і падінням акцій Tesla. Про це пише Reuters.

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Всі три основні американські фондові індекси завершили сесію в мінусі, розвернувшись від попереднього ралі, але не досягнувши сесійних мінімумів.

Акції Tesla впали на 6,1% після повідомлення про перше річне падіння постачань, оскільки стимули не змогли зупинити зниження попиту на застарілий модельний ряд електромобілів.

Звіт Міністерства праці США показав, що минулого тижня скоротилися як первинні, так і поточні заявки на допомогу з безробіття, що підтверджує твердження про стабільний ринок праці і додає ваги можливості того, що центральний банк США може залишити ключову процентну ставку без змін на засіданні в цьому місяці.