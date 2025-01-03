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3 січня 2025, 11:45

Уряд визначив спеціальний порядок закриття ФОП

Кабмін визначив спеціальний порядок закриття ФОП. В останній день 2024 року урядом було затверджено постанову № 1546. Про це повідомила народна депутатка, член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

Кабмін визначив спеціальний порядок закриття ФОП.

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Цією постановою визначено, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань державна реєстрація зміни відомостей про місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюється шляхом :

  • особистого подання відповідної заяви в паперовій формі до будь-якого податкового органу;
  • подання заяви в електронній формі через Портал Дія (тільки щодо закриття ФОП).

Датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження ФОП, закриття ФОП буде дата подання відповідної заяви.

Южаніна підкреслила, що на сайті податкової відсутнє жодне роз’яснення чи просто повідомлення з цього приводу.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+13
EvilReptiloid
EvilReptiloid
3 січня 2025, 12:05
#
Цікава пісня з тими реєстрами. Вже десь зо два тижні не можуть відновити. Невже наші держаки настільки тупі, що навіть не робили бекапи і відновлювати просто немає звідки?
Чи може це така спецоперація по дерибану величезних об'ємів чужого майна? Але ж крім записів у реєстрах у людей на руках є ще й паперові виписки на захищених гербових бланках. По ідеї знищення бази не має сенсу, коли інформація дублюється на папері.
+
+15
vPrirech
vPrirech
3 січня 2025, 12:21
#
Моя особиста думка співпадає з вашим другим абзацом. Якщо дійсно йде дерибан то, незважаючи на наявність документів у людей, можна тільки уявити скільки часу займе процес доведення що в реєстрах некоректні дані. Це судові процеси і т.д. які будуть вирішуватися місяці та роки. За цей час вже все можна реалізувати, всюди можна змінити власників і т.д., а головні герої вже будуть далеко від реєстрів та України.

Щодо реєстрів — звісно є бекапи, але відповідно до новин на цьому ресурсі — вони теж були знищені/пошкоджені — що особисто мене наводить на думку що «хакери» мали доступи еквівалентні адміністраторським + добре знали інфраструктуру.
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0
Я_ __
Я_ __
3 січня 2025, 12:37
#
VPrirech

Якщо чесно, то вже здається, що краще було б вже найняти таких же хакерів, може сенсу було б більше, щоб не відбувалося настільки масштабного злому бази.
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0
Я_ __
Я_ __
3 січня 2025, 12:35
#
«Уряд визначив спеціальний порядок закриття ФОП»

А чому податок на закриття ФОП не запровадили?) Ще можна було б податок на відкриття ФОП, в нас же все або через заборони і переслідування, або через податки))
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