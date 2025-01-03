Кабмін визначив спеціальний порядок закриття ФОП. В останній день 2024 року урядом було затверджено постанову № 1546. Про це повідомила народна депутатка, член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.
3 січня 2025, 11:45
Уряд визначив спеціальний порядок закриття ФОП
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Цією постановою визначено, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань державна реєстрація зміни відомостей про місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюється шляхом :
- особистого подання відповідної заяви в паперовій формі до будь-якого податкового органу;
- подання заяви в електронній формі через Портал Дія (тільки щодо закриття ФОП).
Датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження ФОП, закриття ФОП буде дата подання відповідної заяви.
Южаніна підкреслила, що на сайті податкової відсутнє жодне роз’яснення чи просто повідомлення з цього приводу.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4
Чи може це така спецоперація по дерибану величезних об'ємів чужого майна? Але ж крім записів у реєстрах у людей на руках є ще й паперові виписки на захищених гербових бланках. По ідеї знищення бази не має сенсу, коли інформація дублюється на папері.
Щодо реєстрів — звісно є бекапи, але відповідно до новин на цьому ресурсі — вони теж були знищені/пошкоджені — що особисто мене наводить на думку що «хакери» мали доступи еквівалентні адміністраторським + добре знали інфраструктуру.
Якщо чесно, то вже здається, що краще було б вже найняти таких же хакерів, може сенсу було б більше, щоб не відбувалося настільки масштабного злому бази.
А чому податок на закриття ФОП не запровадили?) Ще можна було б податок на відкриття ФОП, в нас же все або через заборони і переслідування, або через податки))