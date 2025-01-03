«Уряд визначив спеціальний порядок закриття ФОП»

Кабмін визначив спеціальний порядок закриття ФОП. В останній день 2024 року урядом було затверджено постанову № 1546. Про це повідомила народна депутатка, член Податкового комітету ВР Ніна Южаніна.

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Цією постановою визначено, що в умовах тимчасового обмеження доступу до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань державна реєстрація зміни відомостей про місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності ФОП здійснюється шляхом :

особистого подання відповідної заяви в паперовій формі до будь-якого податкового органу;

подання заяви в електронній формі через Портал Дія (тільки щодо закриття ФОП).

Датою державної реєстрації зміни відомостей про місцезнаходження ФОП, закриття ФОП буде дата подання відповідної заяви.

Южаніна підкреслила, що на сайті податкової відсутнє жодне роз’яснення чи просто повідомлення з цього приводу.