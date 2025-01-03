Курс валют на 3 січня: євро та долар у банках трохи подорожчали

У п'ятницю на готівковому ринку курс долара зріс на 1 копійку у продажу. Євро подорожчало на 3 копійку у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 2 копійки у купівлі та у продажу. Євро подорожчало на 1 копійку у покупці й на 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,45 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,20 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,42−42,50, євро — 43,79−44,18 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,09−42,12 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,28−43,30 грн/євро.

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