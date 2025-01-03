Ринкова капіталізація Nvidia за 2024 рік зросла на $2 трлн

Компанія Nvidia стала глобальним лідером за приростом ринкової капіталізації у 2024 році завдяки стрімкому розвитку штучного інтелекту та високому попиту на її чипи, орієнтовані на ШІ. Про це пише Reuters.

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Ринкова вартість виробника чипів зросла більш ніж на $2 трлн, досягнувши $3,28 трлн, пише Reuters 2 січня. Це зробило Nvidia другою за вартістю публічною компанією світу. Для порівняння: на кінець 2023 року капіталізація компанії становила $1,2 трлн.

Apple зберегла першість серед компаній за ринковою вартістю, досягнувши рекордної позначки у $4 трлн. Цьому сприяло зростання оптимізму інвесторів щодо ШІ-вдосконалень, які мають компенсувати повільні продажі iPhone.

Microsoft посіла третє місце з ринковою капіталізацією $3,1 трлн, тоді як Alphabet Inc. і Amazon були оцінені приблизно у $2,3 трлн кожна.

Успіхи технологічних гігантів істотно вплинули на глобальні фондові індекси: S&P 500 зріс на 23,3%, а Nasdaq — на 28,6% у 2024 році.