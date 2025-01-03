Годинники Rolex подорожчали на тлі зростання ціни на золото

Виробник розкішних швейцарських годинників Rolex SA, підвищив ціни на деякі популярні моделі після того, як у 2024 році вартість золота зросла на 27%. Про це 2 січня пише Bloomberg з посиланням на заяву компанії.

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Компанія на початку 2025 року збільшила ціни на моделі з дорогоцінних металів на 8%. Годинник Day-Date з жовтого золота з 40-міліметровим чорним циферблатом коштує €44 200, що на €3 200 більше, ніж раніше. GMT-Master II із жовтого золота подорожчав до €44 600 із €41 300.

Цьогорічне підвищення цін значно перевищує торішнє, коли ціни на моделі з дорогоцінних металів у Великій Британії зросли на 4%, пише видання. Для сталевих моделей у 2025 році підвищення було менш значним. Наприклад, Cosmograph Daytona із сталі тепер коштує €16 000, що на €500 більше ніж минулого року.

Rolex традиційно змінює ціни раз на рік, 1 січня. Підвищення цін може вказувати на попит на розкішні продукти, зростання вартості матеріалів і робочої сили, а також інфляцію.