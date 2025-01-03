Забудьте про BTC — Ці Альткоїни Можуть Залишити Біткоїн Позаду

Біткоїн домінує у світі криптовалют, але це не єдиний актив, на який варто звернути увагу. Деякі нові альткоїни мають потенціал для вражаючих доходів, можливо, до 15,000%. У цій статті досліджуються перспективні цифрові активи, які можуть перевершити Біткоїн та змінити ринок криптовалютних інвестицій.

DOGEN Насолоджується Великим Моментом: Перемога Трампа Відправить Його на Місяць

Вгадайте, хто незабаром приєднається до місячної місії Ілона Маска?

DOGEN, найзухваліший мем-коїн для альфа-самців, готується до старту, оскільки перемога Трампа на останніх виборах у США викликала ейфорію на ринку криптовалют, особливо мем-коїнів.

Дональд і Ілон — Найкращі Друзі Мем-коїнів

Любов Дональда Трампа до криптовалют давно не є секретом — у своїй кампанії він пообіцяв зробити США світовим лідером у сфері криптотехнологій. А його підтримує ніхто інший, як Ілон Маск, головний фанат Dogecoin (DOGE), який неодноразово підтримував крипторух і навіть зблизився з республіканцями цього року. З цими двома іконами на передовій мем-коїни чекає шалена гонка!

DOGE Злетів на 130% за Тиждень! DOGEN Буде Наступною Зіркою із Зростанням на 500%

Після виборів у США Dogecoin (DOGE) стабільно зростає: від $0.15 до $0.39 лише за один тиждень.

DOGEN йде тим самим шляхом, починаючи з $0.0003 і тепер торгується за $0.0013, що становить колосальний стрибок на 333%.

Із 13 етапами попереднього продажу DOGEN планує досягти $0.0019 до події генерації токенів (TGE), що означає зростання на 500% від початкової ціни.

Подобається стиль DOGE? Купуйте DOGEN зараз і спостерігайте, як він виросте на 500%!

Токен, Керований Спільнотою, із Реферальною Програмою

DOGEN базується на сильній і активній спільноті — енергійній групі інвесторів, готових ухопити наступну велику можливість. Уже зібрано майже $4,000,000, що підтверджує його популярність серед криптоентузіастів.

До того ж DOGEN пропонує унікальну багаторівневу реферальну програму, яка винагороджує учасників:

7% у USDT за прямі реферали

2% за реферали другого рівня

1% за реферали третього рівня

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Solana (SOL): Масштабована Блокчейн-Платформа для Децентралізованих Додатків

Solana — це блокчейн-платформа, орієнтована на масштабованість, яка забезпечує основу для децентралізованих додатків (dApps) поряд із конкурентами, такими як Ethereum і Cardano. Її архітектура дозволяє виконувати швидші транзакції та розробляти додатки різними мовами програмування. SOL, нативна криптовалюта Solana, відіграє ключову роль в екосистемі, підтримуючи транзакції, програми та винагороджуючи учасників мережі.

Протокол NEAR: Шардинг і Масштабованість у Децентралізованій Мережі

Протокол NEAR допомагає розробникам створювати та запускати децентралізовані додатки. Технологія шардингу Nightshade підвищує ефективність і масштабованість, дозволяючи мережі обробляти більше транзакцій.

Sui: Масштабована та Зручна для Користувачів Блокчейн-Платформа

Sui — це блокчейн першого рівня, який пропонує надійну та масштабовану платформу для глобального використання. Інновації, такі як zkLogin, спонсоровані транзакції та програмовані блоки транзакцій, роблять Sui зручним і доступним.

Еволюція Ethereum і Його Потенціал у Поточному Ринку

Ethereum залишається важливим гравцем завдяки інноваціям, таким як ERC-20 токени та рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon. Перехід на Proof-of-Stake і майбутні оновлення, такі як шардинг, роблять Ethereum привабливим активом.

Хоча у SOL, NEAR, SUI та ETH менший короткостроковий потенціал, DOGEN виділяється. Це мем-коїн для тих, хто прагне розкоші та успіху. Очікуване зростання на 700% до кінця попереднього продажу, а також можливість зростання в тисячу разів у майбутньому.

Сайт: https://dogen.meme/