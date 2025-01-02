Капіталізація ШІ-токенів перевищила $10 млрд

2 січня 2025 року капіталізація ШІ-токенів сягнула $10,8 млрд, згідно з порталом CoinGecko . Приріст показника за останні 24 години становив 24,3%, пише incrypted.

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Що відомо

З десяти найбільших проєктів за більшістю простежується приріст як на добовому, так і на тижневому чартах. Лідирує серед них ai16z, токен однойменного фонду на платформі daos.fun.

Капіталізація ai16z становить $2,49 млрд. Актив торгується з приростом на добовому чарті в 6,2%.

Фондом ai16z керує ШІ. Його творцем є користувач під псевдонімом Marc AIndreessen. Проєкт набув популярності, коли його відзначив співзасновник фонду Andreessen Horowitz Марк Андріссен.