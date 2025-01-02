Експорт українських товарів до Африки за минулий рік зріс на 15%

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Укрінформ.

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«У 2025 році буде більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство — це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 2024 рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15% - це плюс більш ніж $5 млрд до рівня 2023 року, а загалом — більш ніж $41 млрд українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що завдання на цей рік — продовжити зростання. У цьому контексті президент, зокрема, згадав про візит до Лівану міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

«Як результат візиту — будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі», — сказав Зеленський.