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2 січня 2025, 18:29

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік зріс на 15%

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні, передає Укрінформ.

Експорт українських товарів до Африки за минулий рік вдалося збільшити на 15%, і загалом він становив понад $41 млрд.
Фото: depositphotos

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«У 2025 році буде більше активності й у роботі з Африкою, і кожне таке нове партнерство — це більші можливості для нашої дипломатії та більші можливості для нашої економіки. Я доручив міністру закордонних справ готувати деякі конкретні наші домовленості з країнами Африки. За минулий, 2024 рік, нам вдалося збільшити український експорт на 15% - це плюс більш ніж $5 млрд до рівня 2023 року, а загалом — більш ніж $41 млрд українського експорту за рік. І в умовах повномасштабної війни це немало», — підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що завдання на цей рік — продовжити зростання. У цьому контексті президент, зокрема, згадав про візит до Лівану міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

«Як результат візиту — будемо збільшувати також торгівлю з Ліваном: зараз із цією країною в нас $400 млн тільки нашого аграрного експорту, і ми готуємося збільшити щонайменше вдвічі», — сказав Зеленський.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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SergValin
SergValin
2 січня 2025, 19:02
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Какие-то цифры не очень понятные. В платежном балансе «экспорт товаров» -- $28 млрд за три квартала. А в Африку, стало быть, 41 за год?
https://index.minfin.com.ua/economy/balance/2024/
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0
Анна Недогибченко
Анна Недогибченко
2 січня 2025, 19:11
#
Ні, 41 млрд це про весь експорт
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