До закриття міжбанку курс долара підскочив на 19 копійок у купівлі та на 16 копійок у продажу. Євро подешевшало на 6 копійок у купівлі та 8 копійок у продажу.
2 січня 2025, 17:38
Курс валют на вечір 2 січня: долар на міжбанку підскочив на 19 копійок
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Відкриття 2 січня
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Закриття 2 січня
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Зміни
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41,90/41,96
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42,09/42,12
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19/16
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43,43/43,47
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43,37/43,39
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6/8
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,44 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,17 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,40−42,45, євро — 43,94−44,20 грн.
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Джерело: Мінфін
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