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2 січня 2025, 17:17

Уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 640 млрд грн в еквіваленті

За даними Депозитарію НБУ, упродовж 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн та 754,9 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 245 437,9 млн грн, $2 476,6 млн та 918,3 млн євро.

За даними Депозитарію НБУ, упродовж 2024 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 млн грн, $2 728,1 млн та 754,9 млн євро.

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Деталі

Протягом 2024 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 255 626,8 млн грн в еквіваленті перевищували виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, зокрема в грудні — на 35 783,8 млн грн в еквіваленті.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Загалом з початку повномасштабної війни до 31 грудня 2024 року урядом на первинних аукціонах було залучено 1 051 982,6 млн грн, $8 345,4 млн та 2 468,0 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямовано 674 809,8 млн грн, $8 612,3 млн та 2 168,9 млн євро.

Активізувати внутрішній борговий ринок вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, Національний банк надав можливість банкам покривати частину обов’язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП із визначеного НБУ переліку та поступово розширював відповідний перелік.

Крім того, НБУ дав змогу нерезидентам переказувати за кордон кошти, отримані від сплати відсотків за ОВДП після 1 квітня 2023 року, за умови дотримання ними мінімального безперервного строку володіння ОВДП до моменту отримання відсотків.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. У грудні 2024 року максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, становила в гривні 16,5% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у грудні не розміщувалися.

Активна робота внутрішнього боргового ринку є важливою для забезпечення макрофінансової стійкості. З одного боку, вона є запобіжником емісійного фінансування дефіциту бюджету, а з іншого — важливим інструментом для поліпшення строковості коштів у банківській системі, мінімізації ризиків для валютного ринку та цінової стабільності.

«Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку — майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн — разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету. Висока якість взаємодії фіскальної та монетарної влади підтверджує нашу спроможність гідно долати виклики нового 2025 року», — зазначив Голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Нижче наведено детальну статистику Депозитарію НБУ станом на 1 січня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами.

Портфель ОВДП

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 січня 2025 року він становив:

  • 92 375,4 млн грн, або 27,6% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 1 грудня 2024 року 86 861,6 млн грн, або 29,8%);
  • $1 625,1 млн, або 56,4% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США (на 1 грудня 2024 року — $1 483,4 млн, або 51,5%);
  • 245,8 млн євро, або 43,7% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 1 грудня 2024 року — 163,6 млн євро, або 29,1%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб на 1 січня 2025 року становив 171,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 85,4 млрд грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року — зростання удвічі.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 січня року становив 7 472,7 млн грн, $30,2 млн та 0,1 млн євро.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Moonlighter
Moonlighter
2 січня 2025, 17:23
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