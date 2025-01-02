Курс валют на 2 січня: долар в банках втратив 10 копійок

У четвер на готівковому ринку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро у покупці та у продажу подешевшало на 5 копійок.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 1 копійку у купівлі та 5 копійок у продажу. Євро не змінилося у купівлі та втратило 2 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,85−42,45 грн. Євро купують за 43,50 грн, а продають за 44,30 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,45, євро — 44,10−44,38 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,90−41,96 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,43−43,47 грн/євро.

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