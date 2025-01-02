За 2024 рік було виплачено понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд гривень соцдопомог

Держава дотримується усіх соціальних зобов’язань, запроваджує освітні програми та проєкти на підтримку ветеранів. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він повідомив, що за 2024 рік було виплачено понад 730 млрд грн пенсій та майже 180 млрд грн соціальних допомог, а також проведена індексація пенсій. Крім того, у поточному опалювальному сезоні було збережено незмінність тарифів на газ, тепло й електроенергію.

Також розширено перелік державних соціальних послуг, а кількість Центрів життєстійкості, де люди отримують всебічну підтримку, зокрема психологічну, вже налічується 200.

Шмигаль також підкреслив важливість пакета додаткової допомоги «Зимова підтримка», ініційованого Президентом України.

Не меншого значення мають і освітні проєкти. Як зазначив Глава Уряду, завдяки комплексній політиці «Школа офлайн» понад 100 тисяч дітей повернулися до очного навчання з дотриманням умов безпеки. Для будівництва укриттів виділили 7,5 млрд грн. Також у 2024 році створено Службу освітньої безпеки в школах, нині вона діє в понад тисячі закладів освіти.

Крім того, за словами Шмигаля, було закуплено більше 500 шкільних автобусів українського виробництва, а на безоплатне харчування учнів початкових класів й програму модернізації шкільних харчоблоків держава виділила 2 млрд грн.

«У медицині робимо акцент на реабілітації. Спрямували в цю сферу понад 4,7 млрд грн. Більше 2,3 млн людей у 2024 році скористалися програмою «Доступні ліки». Мережа мобільних аптек охопила 13 регіонів, — повідомив Прем'єр-міністр.

Значну увагу Уряд приділяє і ветеранській політиці. Так, запровадженим електронним посвідченням ветерана користується вже понад 350 тис. людей.