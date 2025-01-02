Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 370 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 792 170 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
2 січня 2025, 8:15
Втрати ворога за 1 січня: 1 370 російських окупантів, 69 БПЛА та 1 гелікоптер
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Втрати ворога
- особового складу — близько 792170 (+1370) осіб,
- танків — 9676 (+4) од,
- бойових броньованих машин — 20056 (+13) од,
- артилерійських систем — 21552 (+20) од,
- РСЗВ — 1256 (+0) од,
- засоби ППО — 1032 (+0) од,
- літаків — 369 (+0) од,
- гелікоптерів — 330 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21200 (+69),
- крилаті ракети — 3003 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 32729 (+54) од,
- спеціальна техніка — 3675 (+3)
Джерело: Мінфін
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