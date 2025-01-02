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2 січня 2025, 16:10

Найкращі 5 криптовалют для спостереження та отримання прибутку в 2025 році

Деякі криптовалюти готові до значного зростання. Виявлення цих потенційних лідерів на ранній стадії може принести суттєвий прибуток. У цій статті розглядаються п'ять криптовалют, які можуть запропонувати вигідні можливості до 2025 року, а також їх потенційний вплив і фактори, які можуть призвести до значного прибутку.

Деякі криптовалюти готові до значного зростання.

Перемога Трампа викликає криптокатастрофу: мемкойн $XYZ готовий видавати нокаут на 99 900%

Перемога Дональда Трампа на виборах спричинила сейсмічний зсув на крипторинку, створивши умови для бикового ринку, якого ще не було. Поки пил осідає, великі монети рухаються з не дуже вражаючими двозначними темпами росту, в той час як мемкойни захоплюють увагу.

Недавній стрибок PNUT на 4500%? Вибух FRED на 6000%? Давня історія, похована в попелі короткочасного хайпу. Ці монети не витримали тиску продажів, залишивши інвесторів з FOMO заліковувати рани. Але криптобатл не чекає на слабких — з'явився новий титановий претендент з планами зруйнувати рекорди прибутку та видавати землетрус на 99 900%.

Обирайте сторону XYZ — Безперечний чемпіон мемкойнів

$XYZ виходить на ринг, щоб перемогти легенди мемкойнів

Знайомтесь з $XYZ — перший у своєму роді мемкойн для всіх видів спорту, створений для справжніх крипто-ентузіастів, які прагнуть 1000X прибутку. Це токен для тих, хто насолоджується азартом конкуренції.

З перемогою Трампа крипторинок готовий вибухнути, конкуренція стає жорсткою. Тільки найсильніші токени зможуть вижити в цій арені без пощади. Ось наступає ера криптовалют для людей з залізними яйцями — таких, як Джо Роган і Дана Уайт — які гордо підтримують команду Трампа. З такими справжніми бізнесменами на борту, немає місця старим бездарним мемкойнам, прийшов час для справжніх жорстоких монет.

Підживлюваний спортивною ментальністю, токен $XYZ став головним претендентом, готовим роздавити конкурентів і вирватися на Місяць у рамках місії Ілона Маска. $XYZ вже на шляху до п'єдесталу переможців, стаючи знаком честі для тих, хто живе і дихає спортом і криптовалютою.

$XYZ вже доставляє навіть до виходу на ринок

Пресейл $XYZ в розпалі, надаючи доступ до токена за спеціальною передлістинговою ціною.

Ціна на запуску: $0.0001
Теперішня ціна: $0.001333
Всего за кілька місяців $XYZ вже виріс на понад 1330%!

Наступний етап: $0.002 (+66% стрибок попереду)
Фінальна мета нокауту: $0.1

Від запуску до події генерації токенів $XYZ орієнтований на приголомшливе зростання на 99 900%!

Якщо ти не в грі, ти вже поза грою. Пресейл $XYZ уже мчить через етапи з блискавичною швидкістю, як нокаутуючий удар чемпіона.

Приєднуйтесь до пресейлу $XYZ прямо зараз і дивіться, як ваші копійки перетворюються на мільйони!

Ethereum (ETH)
Ethereum здійснив революцію в тому, як ми сприймаємо інтернет і фінанси. З моменту його запуску в 2015 році Віталіком Бутеріним, він представив смарт-контракти, які живлять обширну екосистему децентралізованих додатків (dApps). Це включає все — від фінансів до мистецтва, все працює на блокчейні з алгоритмом Proof-of-Stake. Перехід Ethereum на Proof-of-Stake з допомогою Merge у 2022 році зробив мережу більш ефективною і сталу. Очікувані оновлення, такі як шардинг, допоможуть збільшити масштабованість і знизити витрати, що зміцнює його прихильність децентралізації та інноваціям.

У поточному ринку Ethereum виділяється своєю надійною технологією і потенціалом для зростання. Ether (ETH), рідний токен мережі, необхідний для транзакцій і винагород. З прогнозами, що його ціна може досягти нових висот наступного року, Ethereum виглядає привабливим для багатьох спостерігачів. Його обширна екосистема, включаючи рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon, підвищує ефективність транзакцій і ставить Ethereum на крок попереду багатьох інших монет. З розвитком криптопростору постійні вдосконалення Ethereum підтримують його на передовій блокчейн-технологій.

JasmyCoin (JASMY)
У сучасному підключеному світі наші пристрої — від телефонів до автомобілів — постійно обмінюються даними. JasmyCoin (JASMY) — це криптовалютний проект японської компанії Jasmy Corporation, який прагне дати вам контроль над вашою особистою інформацією. Поєднуючи Інтернет речей (IoT) з блокчейн-технологією, Jasmy створює платформу, на якій користувачі можуть безпечно зберігати та обмінюватися своїми даними. Замість того щоб великі компанії контролювали всі дані, підхід Jasmy дозволяє окремим користувачам володіти і керувати своєю інформацією, перетворюючи її на особисті активи.

Платформа Jasmy пропонує безпечне середовище для обміну даними без необхідності довіряти третім сторонам. Вона децентралізує робочі процеси, використовуючи edge-комп'ютинг і зберігання даних в InterPlanetary File System (IPFS). Це означає, що ваші дані захищені і залишаються у ваших руках. У поточному ринку, зростаючи стурбованість щодо конфіденційності даних і безпеки, проекти, такі як JasmyCoin, виділяються. Поки багато криптовалют зосереджені на фінансових транзакціях, Jasmy фокусується на володінні даними. Зі збільшенням усвідомлення людей щодо вартості їхніх особистих даних, JasmyCoin може зіграти важливу роль у майбутньому Інтернету речей і блокчейн-простору.

Ethena (ENA)
Знайомтесь з Ethena, новим обличчям у світі криптовалют, яке змінює наш погляд на цифрові гроші. Створений на базі Ethereum, Ethena пропонує синтетичний долар, який не залежить від традиційних банків. Це означає, що будь-хто, де б він не знаходився, може отримати доступ до стабільної цифрової валюти без звичних банківських перешкод. Крім того, Ethena представляє «Інтернет-Бонд», глобальну опцію заощаджень, номіновану в доларах. Це як мати світовий рахунок заощаджень, доступний кожному з доступом до Інтернету.

У поточному ринку Ethena виділяється. Поки багато монет піддаються волатильності, Ethena орієнтована на стабільність і доступність. Її синтетичний долар може стати справжнім проривом для тих, хто шукає надійність у криптовалюті. На відміну від інших монет, Ethena не просто пропонує черговий токен — вона надає практичне рішення для повсякденних фінансових потреб. З огляду на тенденції до децентралізованих фінансів, підхід Ethena добре відповідає поточним інтересам. Для інвесторів, які шукають перспективну можливість у цьому ринковому циклі, Ethena може бути привабливим варіантом.

PEPE (PEPE)

PEPE — це нове обличчя на криптовалютній сцені, запущене як дань популярному мемові Pepe the Frog, створеному Мэттом Фьюрі. Як дефляційний мемкойн на Ethereum, він відображає веселу і вірусну природу інтернет-культури. З кінця квітня по травень 2023 року вартість PEPE злетіла, досягнувши ринкової капіталізації в 1,6 мільярда доларів. Цей стрімкий ріст перетворив ранніх тримачів на мільйонерів і викликав «сезон мемкойнів», коли багато подібних токенів пережили драматичні піки та падіння.

Що відрізняє PEPE — це його простота: у нього немає податків на транзакції, і він відверто заявляє, що не має корисності, крім як бути мемом. Ця чесність приваблює спільноту, яка шукає прості, орієнтовані на спільноту проекти. У поточному ринковому циклі PEPE використовує ентузіазм щодо мем-активів, як це було з Dogecoin і Shiba Inu. Його дорожня карта натякає на великі амбіції, включаючи лістинг на великих біржах і «мем-операцію». Хоча неясно, чи досягне PEPE нових висот, він привернув увагу багатьох, хто оптимістично налаштований щодо можливого бичачого ринку, особливо з наближенням наступного халвінгу Біткойна. Для тих, хто цікавиться силою інтернет-культури у фінансах, PEPE дає уявлення про динамічну та непередбачувану ринкову тенденцію.

Висновок

Хоча ETH, JASMY, ENA і PEPE обіцяють бути перспективними, XYZVerse (XYZ) об'єднує фанатів спорту в мемкойн, орієнтуючись на значний ріст і створення яскравої екосистеми, зорієнтованої на спільноту.

Більше інформації про XYZVerse (XYZ) можна знайти тут

Джерело: Мінфін
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