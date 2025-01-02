Новий претендент на мемкойн, який може обігнати FLOKI та PEPE

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 січня 2025, 12:15

Новий претендент на мемкойн, який може обігнати FLOKI та PEPE

Новий претендент у світі мемкойнів привернув увагу криптоспільноти. Прогнози вказують на те, що він може забезпечити величезні прибутки, можливо, обігнавши такі популярні токени, як FLOKI та PEPE. З прогнозами на зростання на 8 000%, аналітики зацікавлені. Ентузіасти з нетерпінням чекають більше інформації про цього перспективного новачка. Питання залишається: чи стане цей токен наступним великим явищем у світі цифрових валют?

Новий претендент у світі мемкойнів привернув увагу криптоспільноти.

DOGEN: ідеальний мемтокен для справжніх альф, які завжди перемагають

Уявіть, що ви живете своєю мрією — розкішні автомобілі, великі пачки грошей і жінки, які обертаються на вас. Ось він — стиль життя DOGEN!

Якщо ви той, хто завжди прагне більшого, вам варто звернути увагу на DOGEN. Цей мемтокен для справжніх альф, які завжди перемагають.


💎 HODL як звір, домінуй на ринку 💎
Цей токен ось-ось вибухне! Ми говоримо про 700% зростання ще до завершення предпродажу — і це лише початок. DOGEN на шляху до тих божевільних тисяче- і більше кратних прибутків, які знамениті мемтокени цього сезону. Вступайте на ранній стадії і спостерігайте, як інші намагаються наздогнати вас, поки ви вже на вершині!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat чи Ponke? ⚡️
DOGEN — новий альфа-токен на блокчейні Solana, що тримається з великими гравцями, такими як BONK, WIF та Popcat — всі вони колись вибухали з прибутками 1000%.

Зараз DOGEN проходить непомітно, але готується встановити нові рекорди на цьому бичому ринку. Ви не хочете пропустити цей шанс.

Є дух DOGEN? Чудово, тому що вони проводять аірдроп! Все, що вам потрібно зробити, це бути активним у соціальних мережах, збирати токени під час предпродажу і почати будувати свою армію DOGEN за допомогою реферальної лінки. За кожного залученого користувача ви отримаєте 20% від їхніх Golden Points з покупок токенів.

Так чого ж ви чекаєте? Беріть DOGEN і домінуйте в криптомирі! 🚀

Floki: від мемкойна до багатофункціонального криптоактива
Floki, спочатку Floki Inu, — це криптовалюта, натхненна твіттом Ілона Маска 2021 року про його собаку Шиба Іну на ім'я «Floki». Вийшовши за межі статусу мемкойна, Floki прагне надавати утиліту і підтримувати благодійні проекти, такі як будівництво шкіл у таких країнах, як Лаос та Нігерія. Його розширювана екосистема включає проекти, такі як метавсесвіт Valhalla та DeFi сервіс FlokiFi. Партнерства з NOWPayments і карткою Floki дозволяють використовувати токени FLOKI для реальних транзакцій. Визнаний одним з головних мемкойнів для спостереження в 2023 році, диверсифікація Floki в області NFT, DeFi і практичних застосувань може підвищити його привабливість на поточному ринку.

PEPE Coin: дефляційний мемкойн, натхненний мемом Пепе Лягушонок
PEPE — це дефляційний мемкойн, запущений на мережі Ethereum на честь культового мема Пепе Лягушонка з початку 2000-х. Стрімко прагнучи повторити успіх мемкойнів, таких як Shiba Inu і Dogecoin, PEPE виділяється тим, що виключає транзакційні податки і дотримується простого підходу без утиліти. В середині 2023 року він досяг пікового ринкового капіталу в $1,6 мільярда, викликавши інтерес серед криптоентузіастів і сформувавши активне співтовариство. Дорожня карта токена орієнтована на підвищення видимості через тренди в соціальних мережах і листинги на основних біржах. Впровадження механізму спалювання для збільшення дефіциту та винагороди довгострокових тримачів допомагає PEPE прагнути до стабільності на волатильному криптовалютному ринку. Як токен ERC-20, він отримує вигоду від безпеки Ethereum на базі Proof-of-Stake і доступний на таких платформах, як Uniswap,Binance і KuCoin. В поточному ринковому циклі унікальні особливості PEPE і зростаюча популярність сприяють його потенціалу.


Поки FLOKI і PEPE демонструють помірний короткостроковий потенціал, DOGEN виділяється як мемтокен, що уособлює розкіш і успіх. Очікується, що до кінця предпродажу DOGEN зросте на 700%, з потенціалом для величезних доходів цього сезону альткойнів, слідуючи за успіхом таких токенів, як BONK, WIF і Popcat. Він будує спільноту альфа-лідерів і пропонує реальні переваги, включаючи ексклюзивні кампанії та привілеї для ранніх користувачів.

Сайт: https://dogen.meme/

Джерело: Мінфін
сторінку переглядає User8555 и 15 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами