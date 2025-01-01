До закриття міжбанку курс долара впав на 10 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу. Євро подешевшало на 10 копійок у купівлі та у продажу.
1 січня 2025, 17:13
Курс валют на вечір 1 січня: євро й долар подешевшали на міжбанку на 10 копійок
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
|
Відкриття 1 січня
|
Закриття 1 січня
|
Зміни
|
42,00/42,05
|
41,90/41,96
|
10/9
|
43,47/43,52
|
43,37/43,42
|
10/10
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,95−42,45 грн. Євро купують за 43,55 грн, а продають за 44,35 грн.
В обмінниках долар торгується за 42,36−42,50, євро — 44,10−44,40 грн.
«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі