Індекс S&P 500 виріс більш ніж на 20% за рік

Американський індекс S&P 500 виріс більш ніж на 20% другий рік поспіль, оскільки ажіотаж інвесторів щодо штучного інтелекту сприяє значному зростанню акцій технологічних компаній. Про це пише Financial Times.

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Попри розпродаж у грудні, кошик акцій «блакитних фішок» закінчив 2024 рік зі зростанням на 23,3% після зростання на 24,2% у попередньому році, що стало найкращим дворічним показником у цьому столітті. За останні шість років індекс вже чотири рази демонстрував річний приріст понад 20%.

Лідерами ралі стали акції великих технологічних компаній, залежних від штучного інтелекту. Акції виробника чіпів Nvidia за рік зросли на 172%, а Meta, яка також зробила ставку на нову технологію, подорожчала на 65%.

Показники S&P 500 контрастують з європейськими ринками: Stoxx 600 зріс на 6%, а FTSE 100 — на 5,7%. Індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI зріс на 7,6%.

Акції найбільших технологічних компаній, включаючи так звану «Чудову сімку» — Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia і Tesla — знову стали домінуючою силою на американському ринку.