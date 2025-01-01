Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
1 січня 2025, 10:36
НБУ: внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Нацбанку
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Що відомо
Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.
Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.
Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.
Джерело: Мінфін
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