НБУ: внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Нацбанку

Внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Що відомо

Пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає. Пошкоджено вікна на верхніх поверхах.

Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу НБУ, працюють відповідно до затверджених протоколів.