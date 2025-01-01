Курс валют на 1 січня: євро в банках додало п'ять копійок

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,45 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,50, євро — 44,13−44,40 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,00−42,05 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,60−43,63 грн/євро.

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