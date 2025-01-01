У середу на готівковому ринку курс долара не змінився у купівлі та у продажу. Євро у покупці подорожчало на 5 копійок, а у продажу не змінилося.
1 січня 2025, 10:26
Курс валют на 1 січня: євро в банках додало п'ять копійок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках втратив 5 копійок у купівлі, а у продажу не змінився. Євро подешевшало на 7 копійок у купівлі.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,90−42,45 грн. Євро купують за 43,70 грн, а продають за 44,40 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 42,35−42,50, євро — 44,13−44,40 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 42,00−42,05 грн/$. Торги євро проходять на рівні 43,60−43,63 грн/євро.
Приєднуйтесь до multi валюти. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі